Come scegliere il regalo ideale per il Natale 2014. Ecco i consigli di Citynow.it!

di Davide Gallo – Arrivano le feste di Natale, il momento più atteso dai bambini e il periodo più redditizio per i commercianti. Si, perché non di rado ci si trova ad affollare le vie del centro nei giorni a ridosso della natività, alla ricerca degli ultimi regali. Per questa volta, in modo da evitare la consueta ressa last-minute, sarebbe meglio provvedere con anticipo: ecco una piccola rubrica che potrebbe darvi qualche spunto per un regalo originale ed all’insegna della tecnologia.

Partiamo con Withings Aura. All’apparenza non è altro che un semplice tappetino da sistemare sotto le lenzuola, ma al suo interno nasconde numerosi sensori in grado di migliorare la qualità del riposo facilitando il risveglio per mezzo di una luce ‘intelligente’ che simula l’alba. Un regalo più adatto ad un pubblico adulto che si aggira attorno ai 300€.

Se la passione dei vostri cari è la fotografia, non esitate a prendere in considerazione l’ipotesi di un regalo di ultima generazione: un drone. La moda dei droni, ovvero un dispositivo in grado di volare e quindi fare riprese dall’alto, si sta diffondendo a macchia d’olio, e con una spesa anche minima (dai 30 euro in su) è possibile acquistarne uno. Certo, per i più esigenti esistono modelli sofisticati che montano la videocamera GoPro e costano attorno ai 1.000 € ma tutto dipende sempre dal budget a disposizione.

Chi vuole provare a stupire con un regalo semplice e poco costoso potrebbe puntare sulle casse portatili BlueTooth. In giro ce ne sono a bizzeffe: pratiche e senza fili, vengono comandate via BlueTooth attraverso il proprio Smartphone, per riprodurre la musica preferita in pochi click sul display del telefonino. Un’idea semplice e accattivante, che può essere realizzata con poco più di venti euro scegliendo un modello economico.

Sempre attorno ai 20€ è possibile acquistare Motorola Keylink un accessorio da applicare ad oggetti importanti come le chiavi di casa, il portafogli o il telefonino che vi permetterà di ‘geo-localizzarli’ in qualsiasi luogo e momento della giornata. La stessa tecnologia viene utilizzata da Nokia per un dispositivo analogo, chiamato Nokia Treasure Tag, a voi la scelta.

Se ricevere visite impreviste non è la vostra passione e non possedete un videocitofono nel vostro stabile, la soluzione potrebbe essere SkyBell. Una soluzione ideale, dotata di una piccola telecamera che tramite WiFi vi permette di sapere in anticipo chi sta per suonare alla porta. Il costo si aggira attorno ai 200$ ed è disponibile negli store online d’oltreoceano.

Ma dato che la parola d’ordine degli ultimi tempi è ‘smart’ ecco alcune simpatiche idee da indossare in puro stile High-Tech. La prima è Digitsole, una suoletta per le scarpe che conta i passi, registra le calorie bruciate e garantisce un comfort al piede senza eguali. La seconda consiste in un paio di tappi per le orecchie ‘intelligenti’ in grado di bloccare la quasi totalità delle frequenze udibili, per un godersi al meglio un meritato riposo. Entrambi i prodotti sono acquistabili a circa 100$ sugli store online.

Infine per gli amanti dello sport non poteva mancare la maglietta ‘smart’, ovvero la t-shirt di OMSignal. Grazie ad alcuni appositi sensori riesce a rilevare una serie di parametri come calorie bruciate, intensità del carico svolto e tanti altri, che compariranno direttamente sul display del vostro Smartphone. Per acquistarne una sono necessari 199$: non proprio una scelta a buon mercato.

Se le idee vi sono piaciute e volete risparmiare un po’ sulla confezione regalo, potete dare uno sguardo a siti come Eurofides.com, per esempio, che mettono a disposizione confezioni per regali molto buone e a prezzi modici.

A questo punto a voi la scelta!