Reggio, caso Albanese in Commissione. Ripepi: ‘Verifichiamo eventuali conflitti di interesse’

Un confronto acceso, tra difese d’ufficio, accuse di strumentalità e richiami alla trasparenza amministrativa. A Palazzo San Giorgio la Commissione consiliare “Controllo e Garanzia”, convocata dal presidente Massimo Ripepi, ha acceso i riflettori sulla posizione della dirigente del settore Urbanistica del Comune di Reggio Calabria, l’ingegnere Ida Albanese. Al centro della seduta, i possibili profili di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi legati alla sua nomina e alla partecipazione societaria nella Desman Engineering S.r.l..

Albanese: “Solo quote passive, nessuna incompatibilità”

Chiamata a chiarire la propria posizione, la dirigente ha spiegato di aver già fornito tutti i chiarimenti necessari:

“Ho già fornito i dovuti chiarimenti alla segretaria generale. La mera partecipazione societaria, senza cariche operative, non configura incompatibilità. Sono semplicemente una socia e non l’amministratore unico”.

Albanese ha inoltre ricordato che, in caso di procedure amministrative o gare, i dirigenti sono comunque tenuti a rendere specifiche dichiarazioni sull’eventuale conflitto di interessi.

Versace: “Paradossale convocare una commissione su un articolo”

Dura la presa di posizione del consigliere Carmelo Versace, che ha criticato la scelta di convocare la commissione.

“È paradossale tirare in ballo l’ingegnere Albanese sulla base di un articolo di stampa e convocare una commissione mettendo in dubbio la professionalità di un dirigente. Non è garbato nei confronti di un qualsiasi professionista”.

Il caso è nato infatti da un articolo pubblicato da StrettoWeb. Versace ha sottolineato come, a suo avviso, la questione non riguardi l’andamento amministrativo dell’ente.

“Siamo entrati in argomentazioni che non toccano l’andamento dell’amministrazione comunale. Conosco la storia professionale dell’ingegnere e mi risulta difficile affrontare questa commissione su vicende che non hanno toccato la vita amministrativa”.

Ripepi: “Tema delicato, stiamo esaminando atti”

Di diverso avviso il presidente della commissione Massimo Ripepi, che ha rivendicato la legittimità dell’approfondimento.

“È un argomento importantissimo. Stiamo discutendo documenti precisi per capire, per quanto di nostra competenza, se ci sia o meno incompatibilità. Se qualcuno dovesse rilevare qualcosa potrebbe presentare denuncia alla Procura della Repubblica”.

Ripepi ha richiamato anche precedenti giurisprudenziali.

“È un tema molto delicato: per situazioni analoghe il tribunale di Pescara ha disposto un annullamento”.

Il presidente ha inoltre respinto le accuse di strumentalità rivolte alla commissione.

“Non stiamo entrando nel personale. Stiamo discutendo di eventuali conflitti di interesse analizzando atti amministrativi pubblici. Le dichiarazioni che delegittimano la commissione sono politicamente gravissime”.

Maggioranza e opposizione si dividono

Nel corso della seduta sono intervenuti diversi consiglieri, con posizioni differenti.

Il consigliere Massimiliano Merenda ha difeso l’operato della dirigente.

“Conosco personalmente l’ingegnere Albanese e la sua famiglia. È giusto che una commissione discuta gli atti amministrativi, ma sono certo che, se ci fosse qualsiasi elemento non conforme, emergerebbe nelle sedi opportune. Per me è una persona ligia e precisa, e questa incomprensione si risolverà in una bolla di sapone”.

Critico invece il consigliere Giuseppe Sera, che ha sollevato una questione di competenze.

“Non è competenza delle commissioni discutere del personale. Ho massima fiducia nella dirigente, ma questa riunione mi sembra strumentale e inappropriata”.

A sostegno dell’attività della commissione è intervenuto Federico Milia, che ha contestato alcune posizioni espresse durante la seduta.

“Delegittimare il lavoro dei colleghi e della commissione mi sembra davvero scorretto”.

Il consigliere Antonino Maiolino ha invece chiesto chiarimenti sugli eventuali rapporti tra la società Desman e gli enti locali.

“Risulta che tra i committenti pubblici della società figurino la Città Metropolitana e il Comune di Reggio Calabria. È giusto che i consiglieri sappiano quali e quanti incarichi la società ha ricevuto dalla nomina della dirigente ad oggi”.

Segretaria generale: “Nessun conflitto di interessi”

A chiudere il confronto è stato l’intervento della segretaria generale del Comune, che ha chiarito gli esiti delle verifiche amministrative.

Secondo quanto riferito, non risulta alcun affidamento del settore Urbanistica alla società Desman da quando Albanese è dirigente.

“Non vi è neanche un conflitto di interessi potenziale. L’assunzione della dirigente è avvenuta tramite concorso pubblico e non risultano affidamenti alla società dal momento dell’incarico”.

La segretaria ha inoltre spiegato che dal gennaio 2025 non è stata effettuata alcuna rotazione ordinaria dei dirigenti, scelta legata alla necessità di garantire continuità amministrativa e alla fase finale della legislatura.

Direzione generale: “Responsabilità solo con cariche operative”

Sulla questione è intervenuto anche il direttore generale del Comune, che ha precisato i presupposti normativi.

“Profili di responsabilità ci sarebbero stati se la dirigente fosse stata amministratore delegato della società, oppure se il settore avesse affidato incarichi alla stessa società. Queste fattispecie non si sono mai verificate”.

Il confronto in commissione si è chiuso tra tensioni politiche e posizioni contrapposte. Da un lato chi difende l’operato della dirigente e contesta la convocazione della seduta, dall’altro chi rivendica il diritto del consiglio comunale di verificare eventuali profili di incompatibilità negli atti amministrativi.

La vicenda resta ora sul piano politico, in attesa di eventuali ulteriori approfondimenti.