Premio ‘Bronzi di Riace’, successo per le Compagnie Teatrali della Città Metropolitana

La Città Metropolitana di Reggio Calabria esprime grande orgoglio per gli straordinari risultati ottenuti dalle compagnie teatrali reggine all’ultima edizione del prestigioso Premio “Bronzi di Riace”, organizzato dalla FITA regionale (Federazione Italiana Teatro Amatori) e svoltosi sabato 29 novembre presso il Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme. Un’edizione ricca di emozioni e riconoscimenti, che ha visto le realtà artistiche metropolitane distinguersi con professionalità, talento e autentica passione.

Le compagnie reggine hanno infatti raccolto importanti premi in diverse categorie, a conferma dell’elevato livello qualitativo che il teatro popolare del nostro territorio ha saputo raggiungere negli ultimi anni.

Tra i protagonisti assoluti della serata spicca la Compagnia Teatrale San Paolo alla Rotonda, che ha conquistato ben tre prestigiosi riconoscimenti:

Miglior Attore Caratterista con Giovanni Suraci,

Miglior Attrice Non Protagonista con Marilena Barilà,

e il Primo Premio come Miglior Commedia in Vernacolo con l’opera “L’eredità dello zio Canonico”.

Un risultato che testimonia la capacità della compagnia di portare in scena, con autenticità e ironia, le atmosfere e le tradizioni più vive della nostra cultura popolare.

Importante riconoscimento anche per la Compagnia “Calabria Dietro le Quinte”, che ha portato in scena l’opera del reggino Carlo Colico “Caos a Brodwai” premiata per la Miglior Attrice Protagonista con Benedetta Marcianò, conferma della vitalità e del talento che caratterizzano il panorama teatrale metropolitano.

La serata ha visto inoltre la partecipazione del Tesoriere Nazionale FITA, Giuseppe Minniti, anch’egli reggino, la cui presenza ha reso ancora più significativo il momento e ha sottolineato il ruolo di Reggio Calabria all’interno del panorama teatrale nazionale.

Versace: «Una comunità viva, che crea cultura e bellezza»

Il Vice Sindaco della Città Metropolitana, dott. Carmelo Versace, ha espresso profonda soddisfazione per i risultati ottenuti:

“Questi successi confermano che nel nostro territorio la cultura è viva, pulsante e capace di generare entusiasmo e partecipazione. Le nostre compagnie teatrali dimostrano un impegno straordinario e rappresentano un patrimonio prezioso per tutta la comunità”.

Versace ha evidenziato anche il valore del teatro amatoriale:

“Quando parliamo di teatro “amatoriale”, ci riferiamo solo al termine. Nella sostanza, ciò che vediamo è professionalità, sacrificio e passione autentica. Amatore significa “colui che ama”, e l’amore per il teatro è ciò che muove ogni attore, ogni regista, ogni volontario delle nostre compagnie”.

Il connubio vincente tra Città Metropolitana e FITA Provinciale

Un ruolo fondamentale nella crescita del teatro popolare reggino è svolto dalla sinergia tra la Città Metropolitana e la FITA Provinciale, guidata con competenza e dedizione dal dott. Michele Carilli.

Una collaborazione che negli ultimi anni ha dato frutti importanti, tra cui le due edizioni della “Rassegna del Teatro Popolare”, ospitate nella splendida cornice della Villa Comunale di Reggio Calabria durante i festeggiamenti settembrini in onore della Madonna della Consolazione.

Eventi molto partecipati, che hanno riportato il teatro tra la gente, valorizzando le tradizioni, la lingua e l’identità del nostro territorio.

Il Vice Sindaco Versace ha annunciato che questa sinergia continuerà con nuove iniziative:

“Il teatro popolare è un patrimonio che parla della nostra storia, delle nostre radici e del nostro modo di vivere. La collaborazione tra Città Metropolitana e FITA Provinciale continuerà a promuovere manifestazioni che sostengano la crescita del settore e diffondano la bellezza del teatro tra giovani e famiglie”.

Il successo delle compagnie reggine al Premio “Bronzi di Riace” non è solo motivo di orgoglio, ma un segnale concreto della forza creativa del nostro territorio. Quando talento, passione e istituzioni lavorano insieme, nascono risultati capaci di ispirare e far crescere l’intera comunità.

Un plauso sincero va a tutte le compagnie premiate, ai loro attori, ai registi, ai volontari e a chi, con amore e sacrificio, continua a portare in scena la bellezza del teatro, custode delle nostre tradizioni e voce autentica della nostra terra.