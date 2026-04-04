Veronese e la sua lista civica a sostegno di Cannizzaro: ‘Scelta chiara per cambiare Reggio’

La lista "Reggio Protagonista" ha adeirto alla coalizione del cdx: "Piena condivisione sulle priorità. Reggio ha bisogno di un cambio di passo vero"

Nei giorni scorsi si è svolto un incontro tra la lista civica Reggio Protagonista e il candidato a sindaco del CentroDestra, l’On. Francesco Cannizzaro, nel corso del quale si è registrata una piena convergenza su contenuti, priorità e visione per il futuro della città e dell’area metropolitana.

Un confronto concreto, schietto, basato su aree tematiche precise e su obiettivi chiari, che ha portato la lista Reggio Protagonista a compiere una scelta netta: aderire alla coalizione e sostenere con convinzione la candidatura di Francesco Cannizzaro.

Da parte del candidato sindaco del Centrodestra abbiamo riscontrato disponibilità, attenzione e una chiara volontà di affrontare con determinazione le emergenze che da anni ormai affliggono Reggio Calabria: servizi primari, scuole non sicure, rete idrica inefficiente, sistema di depurazione inadeguato, strade dissestate.

Per questo motivo Reggio Protagonista sarà al suo fianco in questa sfida per il futuro di Reggio e della Calabria, contribuendo alla costruzione di una proposta politica credibile e concreta.

Cannizzaro: “Reggio Protagonista valore aggiunto per la coalizione”

“La presenza di una lista civica come Reggio Protagonista – ha dichiarato l’On. Francesco Cannizzaro – rappresenta un valore aggiunto per la coalizione, perché porta competenze, partecipazione e una forte spinta di rinnovamento”.

Si tratta, infatti, di una lista che rappresenta un civismo autentico, costruito sul lavoro quotidiano, sulle denunce pubbliche e sulle proposte concrete per migliorare la città, composta da professionisti, docenti, personale del mondo della scuola e dell’università, cittadini impegnati nel sociale, uomini e donne che negli ultimi anni hanno portato avanti battaglie importanti per la legalità, la trasparenza e la difesa dei diritti dei cittadini.

Molti dei componenti di Reggio Protagonista sono stati protagonisti, in questi ultimi anni, di iniziative civiche e battaglie contro disservizi, inefficienze e situazioni opache, contribuendo a tenere alta l’attenzione su temi fondamentali.

Il coordinatore: “Serve un cambio di passo vero”