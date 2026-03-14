Cinquefrondi, Conia punta al terzo mandato: tutto pronto per la presentazione della lista

Domenica 15 marzo alle ore 18, in Piazza della Repubblica, il movimento politico Rinascita per Cinquefrondi aprirà ufficialmente la nuova campagna elettorale con la presentazione della lista che si candiderà alla guida del Comune.

Sarà un momento pubblico di incontro e confronto con la cittadinanza, nel segno della trasparenza e della partecipazione che da sempre caratterizzano il percorso politico del movimento. Durante l’iniziativa verranno presentati tutti i candidati della nuova lista: i consiglieri e le consigliere che hanno condiviso l’esperienza amministrativa uscente, insieme ai nuovi ingressi che hanno scelto di mettersi in gioco per proseguire e rafforzare il progetto politico di Rinascita.

Presentazione lista e inno del movimento

Nel corso della serata il cantautore Sergio Raso presenterà inoltre un brano scritto appositamente come inno del movimento Rinascita per Cinquefrondi, un contributo artistico che accompagnerà simbolicamente l’avvio di questa nuova fase politica.

Come nella storia del movimento, anche questa volta tutto avviene alla luce del sole: dalla costruzione della lista alla scelta delle candidature. Nessun accordo sotto banco, nessuna politica chiusa nelle stanze, ma un confronto diretto e aperto con la comunità. L’appuntamento di domenica sarà infatti anche un’occasione di partecipazione popolare, un momento di dialogo e di coinvolgimento con i cittadini.

La “rivoluzione gentile” e la sfida del terzo mandato

Il movimento Rinascita per Cinquefrondi lancia così una chiamata alla cittadinanza: difendere e continuare la “rivoluzione gentile” realizzata in questi dieci anni di amministrazione comunale, un percorso di cambiamento che ha segnato profondamente la vita pubblica del paese.

A guidare ancora una volta questo progetto sarà il sindaco uscente Michele Conia, leader storico del movimento, che dopo due mandati alla guida del Comune — un risultato senza precedenti nella storia amministrativa di Cinquefrondi — si prepara a tentare una nuova sfida: quella di conquistare il terzo mandato e dare continuità al lavoro svolto.

L’appuntamento è dunque per domenica 15 marzo alle ore 18 in Piazza della Repubblica, per l’avvio ufficiale di una nuova campagna elettorale che punta a consolidare e difendere il percorso di cambiamento avviato negli ultimi dieci anni.