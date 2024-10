Comunali Reggio – La posizione di Angela Marcianò, quando apparire diventa complicato

Solo qualche dichiarazione social per la candidata Marcianò che appare in netto ritardo rispetto ai suoi concorrenti

Difficile descrivere la posizione di Angela Marcianò, ultima candidata a sindaco (in ordine di tempo) alle prossime elezioni a Reggio Calabria previste il 20 e il 21 settembre.

Dopo mesi di incontri (per lo più privati) e parole social (per lo più non dette) la giuslavorista reggina, che nel tempo ha cercato di comporre il suo mosaico vincente per la corsa a Palazzo San Giorgio, appare sicuramente ancora poco grintosa.

Quel che è certo è che l’ex assessore ai Lavori Pubblici ha le unghie poco affilate e dovrà darsi da fare se intende davvero superare i concorrenti, ad oggi in netto vantaggio.

Non conosciamo il programma (per la verità nemmeno quello degli altri ad eccezione del candidato Fabio Foti del M5S), non conosciamo le sue idee per la città, né la squadra che ha formato o formerà per governare Reggio Calabria.

Più volte contattata per realizzare le nostre consuete dirette Facebook ed informare i nostri lettori sulle idee e i progetti di ogni candidato per il rilancio della città, la prof.ssa Marcianò si è finora negata alla stampa.

“Certamente la faremo – ha dichiarato – il tempo di riprendere fiato”.

Eppure qualche frase, nelle ultime ore l’ha detta, affidandosi sempre e solo al suo profilo FB. Agli organi di stampa però non intende proferire parola, almeno per il momento.

La paura di poter commettere errori nella comunicazione spinge dunque l’ex assessore ad un silenzio assordante. E a farglielo notare sono anche i suoi stessi sostenitori, desiderosi di conoscere le sue idee sui tanti problemi da risolvere e le innumerevoli questioni che affliggono da anni il nostro territorio.

“Noi non siamo in vendita”, l’ultimo post ‘secco’ con tanto di cuoricini ad ornare l’articolato concetto misterioso.

L’unica fonte certa rimane quindi il suo profilo FB (a proposito a quando la pagina ufficiale?) e a poco più di un mese dalle elezioni la sola ‘apparizione’ è stata la diretta del giorno di S. Maria degli Angeli in cui ha ufficializzato la sua candidatura.

Nel leggio di quel momento tuttavia non era impressa nessuna risposta agli innumerevoli quesiti dei cittadini.

Attendiamo dunque con fiducia la prima vera intervista di Angela Marcianò. Reggio e i reggini hanno bisogno di conoscere, e anche al più presto, il piano di ogni candidato a sindaco della propria città.

Venerdì 22 agosto alle ore 12:00 scade il termine per la presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste.

Che sia l’ultima di agosto dunque la settimana della sua seconda apparizione?