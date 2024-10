Reggio, Angela Marcianò ufficializza la candidatura a sindaco – VIDEO

Ad un mese e mezzo dalla data designata per le elezioni comunali di Reggio Calabria, Angela Marcianò ufficializza la sua candidatura

Tra voci di corridoio e smentite, ad un mese e mezzo dalla data designata per le elezioni comunali di Reggio Calabria, Angela Marcianò ufficializza la sua candidatura.

La candidatura a sindaco

L’ex assessore della Giunta Falcomatà, negli ultimi mesi, è tornata a far parlare di sè e, in questa prima domenica di agosto, annuncia ai reggini le sue intenzioni politiche.

“Ho scelto il giorno del mio onomastico, un evento per me molto importante sin da bambina per darvi questa comunicazione: ci siamo, ufficializziamo il nostro impegno e ci candidiamo ad amministrare la città”.

La Marcianò sceglie i social per l’annuncio che in tanti attendevano da lungo tempo. E nel video appare sicura non solo del suo impegno politico, ma anche del sostegno della città:

“Voglio ringraziare i miei concittadini per le attestazioni di stima ricevute e le tantissime persone che hanno scelto liberamente di metterci la faccia, tutte quelle che hanno scelto di comunicarci il loro sostegno”.

Il progetto politico

Essendo ormai agli sgoccioli di una campagna elettorale quasi inesistente, in parte dovuta anche all’emergenza sanitaria, Angela Marcianò getta le basi del suo disegno per Reggio Calabria:

“Vogliamo realizzare l’obiettivo possibile di una città vivibile. Desideriamo garantire ai reggini i servizi pubblici essenziali, per poter apprezzare poi tutto il resto. Con dignità, con orgoglio, con passione recupereremo l’identità reggina. La nostra identità sarà in marcia, una marcia pacifica ma proficua, operosa alla quale sono convinta si aggregheranno tantissime persone. Partiamo, siamo pronti”.

Con il suo annuncio, Angela Marcianò anticipa il centrodestra che dovrebbe presto, ufficializzare il suo candidato sindaco.

