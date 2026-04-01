Reggio, Merenda passa a Noi Moderati: ‘Una scelta al servizio della città’

“L’adesione di Massimiliano Merenda conferma la validità del progetto centrista di Noi Moderati e il radicamento territoriale" le parole di Galati e Foti

Si rafforza sul territorio il progetto centrista di Noi Moderati, che punta sul radicamento locale, sull’esperienza politico-amministrativa e sull’impegno concreto. In questo quadro si inserisce l’adesione di Massimiliano Merenda, consigliere comunale di Reggio Calabria, al movimento Noi Moderati, che sostiene la sua candidatura alle prossime elezioni amministrative di maggio.

Le dichiarazioni di Galati e Foti sull’adesione di Merenda

Così dichiarano l’on. Pino Galati, coordinatore regionale di Noi Moderati in Calabria e vicepresidente vicario nazionale, e l’on. Nino Foti, coordinatore provinciale:

“L’adesione di Merenda è il frutto di un’attenta e condivisa interlocuzione con i vertici nazionali, regionali e provinciali del partito. Puntiamo su di lui e sul suo gruppo in vista delle prossime elezioni comunali”.

Merenda: “Impegno e risultati concreti per Reggio Calabria”

Per Massimiliano Merenda, “l’adesione a Noi Moderati rappresenta il risultato di un progetto politico ben definito, volto a rafforzare l’asse di centro della coalizione di governo. Dopo cinque anni da consigliere comunale, eletto in una lista civica, durante i quali ho lavorato con impegno ottenendo risultati concreti per la città — in qualità di delegato a parchi e giardini, arredo e decoro urbano e al progetto Adotta il Verde — sento oggi la responsabilità di proseguire questo percorso con una nuova prospettiva politica.