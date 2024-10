Comunali Reggio, Mezzogiorno in movimento presenta il suo progetto politico

Mezzogiorno in movimento, con Andrea Cuzzocrea candidato a sindaco, presenterà il suo progetto politico per Reggio Calabria domani, giovedì 6 agosto, alle ore 11 presso la terrazza dell’hotel Torrione.

Rigenerazione e impegno per una rinascita ideale e culturale della Città costituiscono solo alcune delle parole chiave di Mezzogiorno in movimento che, sostenuto da forze propositive per il territorio come Adesso parlo io e Vox Italia, si propone di contribuire con slancio ed entusiasmo alla nuova era amministrativa di Reggio Calabria.

Interverrà, tra gli altri, il candidato a sindaco di Reggio Calabria Andrea Cuzzocrea.