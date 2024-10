Comunali Reggio, Tripodi (FI): ‘Daremo il massimo per vincere’

“Alla vigilia della presentazione delle liste, il centrodestra reggino si presenta compatto, unito e pronto a tornare al governo della città. Proprio come auspicavo quando convintamente asserivo che la coesione su Minicuci, fosse conditio sine qua non, per vincere.

Aggiungo che non ho mai avuto dubbi al riguardo. E oggi, come sottolinea il nostro Leader Silvio Berlusconi che ringrazio per la considerazione e l’affetto dimostratoci, siamo impegnati a tutti i livelli in uno sforzo corale, per restituire ai cittadini un’amministrazione efficiente e all’altezza delle loro aspettative”.