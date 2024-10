Comunali Reggio, Fiamma Tricolore denuncia ‘clima intimidatorio’: campagna sospesa

Fiamma Tricolore avverte un clima ostile nei suoi confronti, e attraverso una lettera inviata al Prefetto e al Questore denuncia “il grave clima d’odio” che starebbe contraddistinguendo questa campagna elettorale, annunciando

“da oggi l’ interruzione di ogni attività fino a quando non ci verrà assicurato il ristabilimento di condizioni accettabili per una partecipazione democratica alle elezioni che di fatto, alla luce degli episodi sopra citati, ci viene evidentemente impedita”.

Giuseppe Minnella, portavoce reggino di Fiamma Tricolore, partito che insieme ad altre tre liste affiancherà Angela Marcianò nella corsa a Palazzo San Giorgio, ci tiene a sottolineare che il

ma denuncia come

Nel mirino di Minnella finiscono giornalisti e non. Gli episodi portati all’attenzione del Prefetto e del Questore sono sostanzialmente due: il primo riguarda

“un articolo apparso ieri sui quotidiani nazionali di chiaro intento intimidatorio inviato tramite la nota applicazione Whatsapp ai nostri candidati e diversi nostri elettori al fine di screditare l’immagine del movimento, che come Voi certamente saprete, ha operato in città negli ultimi 25 anni nel pieno rispetto delle regole, spesso in collaborazione con i Vs uffici anche quando è stato oggetto in passato di attentati e aggressioni a cui non abbiamo mai ceduto né risposto”;