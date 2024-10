Comunali Reggio, Klaus Davi ai giovani dj reggini: ‘Mandateci i vostri jingle’

Klaus Davi pesca nel bacino dei dj anni '90 per individuare le colonne sonore per la campagna elettorale per le comunali di Reggio Calabria

Klaus Davi e il suo staff pescano nel bacino dei dj anni ’90 per individuare le colonne sonore per la campagna elettorale per le comunali di Reggio Calabria. Hit mondiali della House e della musica da discoteca Italo-Americana (detta anche Italodance) che sono rimaste ben radicate nell’immaginario collettivo. Il primo jingle, “Everybody dance now” dei C+C Music Factory e risalente al 1990, ha fatto da ‘corollario’ sonoro a un video di Klaus Davi che documenta i suoi incontri con la gente per le strade di Reggio (visibile a questo LINK).

Anche gli altri video saranno all’insegna della musica allegra ballabile e conosciuta da tutti. Con l’occasione il massmediologo Klaus Davi fa un appello ai dj reggini: «Inventatemi dei jingle carini per la mia campagna elettorale». A questo proposito, i dj della città dello Stretto possono rivolgersi alla mail klausdavi@virgilio.it o al nuovo numero di telefono 338.2840761, attivo tutti i giorni h24 per chiamate, whatsapp e sms.