Comune di Reggio, la lettera di Barreca a Brunetti: ‘Investire maggiori risorse sull’idrico’

Palazzo San Giorgio vive una fase di ‘sospensione’, in attesa di quello che succederà alla fine di ottobre. L’attività dell’amministrazione comunale prosegue, con la volontà di incidere sulla risoluzione delle principali problematiche e schivare nel migliore dei modi scintille e tensioni che accompagneranno quotidianamente sino all’epilogo della vicenda legata alla sospensione di Giuseppe Falcomatà.

Nei giorni scorsi, abbiamo riportato su questa pagine di riflessioni in corso da parte del consigliere delegato all’idrico, Franco Barreca, con una lettera inviata da quest’ultimo alla maggioranza, con una serie di considerazioni\richieste all’amministrazione comunale.

Ai microfoni di CityNow, il diretto interessato ha confermato l’esistenza di ‘dialettiche’ interne alla maggioranza e anche con specifico riferimento al proprio settore, ma ha preferito non alimentare le tensioni e smentire l’esistenza della lettera.

Comprensibile, da parte di Barreca, negare la presenza della lettera, che però (come già evidenziato su queste pagine) è stata effettivamente inviata circa una settimana fa ai colleghi di maggioranza. Una lunga riflessione, nero su bianco, con la quale Barreca ha voluto stimolare l’amministrazione guidata dal f.f. Brunetti.

“Si auspica di gestire al meglio la fase di transizione così da giungere a fine anno per la consegna a Sorical. Il settore manovratori è carente e non è per nulla facile prevenire i furti idrici. È evidente che non si riesce a riparare una quantità di perdite sufficienti rispetto a quelle che si creano giornalmente. È un obiettivo il potenziamento per rispondere alle carenze in tempi brevi.

I costi del personale ammortizzerebbero quelli che sono i costi vivi che si stanno sostenendo poiché Castore non può da sola gestire le manutenzioni nè in termini economici ne di personale. Sarà fondamentale investire ulteriori risorse economiche sull’ idrico. Da mesi chiedo il potenziamento delle squadre idriche per poter dare corso ad un’attività per quadranti, finalizzata a dare risposte in tempi brevi”, la lettera di Barreca, con la richiesta all’interno anche di assunzione di personale dedicato al settore idrico.