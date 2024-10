Comune di Reggio, Brunetti allontana il rimpasto: ‘La giunta sta lavorando bene’

C’è un ‘secondo tempo’ anche per l’attuale amministrazione comunale. Dopo la sentenza d’appello del Processo Miramare, con la nuova condanna per Giuseppe Falcomatà e la giunta del primo mandato, a Palazzo San Giorgio prosegue il percorso a guida Brunetti.

Il sindaco f.f., nel corso della trasmissione ‘Live Break’ (CLICCA QUI per vedere la puntata) ha fatto il punto sui principali cantieri in città, a partire dalla zona del Tempietto e il Parco Lineare Sud.

Spazio anche per la politica, con Brunetti che come già affermato nel corso dell’ultimo consiglio comunale ribadisce il concetto: l’amministrazione comunale prosegue serenamente con il proprio mandato.

“Ho già specificato che l’amministrazione deve andare avanti, è stata eletta due anni fa sulla base di un programma elettorale presentato ai cittadini. Con presunzione dico che Falcomatà non ha scelto il sottoscritto e Versace come due persone qualsiasi. Siamo due componenti eletti all’interno della maggioranza, avrebbe potuto scegliere anche altri assessori, tutti validi. Dispiace per la condanna di Falcomatà ma l’amministrazione prosegue e va avanti”.

Secondo quanto raccolto nelle ultime settimane, in caso di assoluzione (e conseguente rientro immediato di Falcomatà a Palazzo San Giorgio), il sindaco attualmente sospeso avrebbe apportato un robusto rimpasto, modificando alcune pedine. Restyling di giunta anche con Brunetti alla guida dell’amministrazione comunale?

“Non è in previsione, non ho motivi per mettere mano alla giunta. Mi auguro possa rientrare presto Falcomatà e autonomamente apportare le modifiche che ritiene necessarie. L’attuale giunta sta lavorando bene, nonostante i tanti problemi che ci sono. Stiamo definendo tanti interventi, qualche cantiere in più si vede in città, c’è tanta carne al fuoco”, ha evidenziato Brunetti.