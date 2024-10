Cardia passa all’Udc e sbatte la porta: ‘Da amministrazione zero risposte ai problemi dei reggini’

Comune di Reggio Calabria, il passaggio di Mario Cardia all’Udc è ufficiale. I rumors si inseguivano da settimane, la frattura tra l’ex capogruppo dei DP e la maggioranza del resto si perde nei mesi scorsi.

Sala dei sindaci di Palazzo San Giorgio gremita per l’esordio di Cardia con l’Udc, partito che dopo i magri risultati ottenuti alle ultime tornate elettorali vuole fortemente rigenerarsi. Con al fianco il Commissario provinciale Paolo Ferrara e il Commissario regionale Flavio Cedolia, Cardia ha salutato la nuova scelta motivandola con la volontà di dare risposte concrete alle problematiche sofferte dai reggini.

Lo stesso fattore, in senso contrario, secondo le parole dell’ex presidente della Commissione bilancio ha portato all’addio con la maggioranza.

“Non c’è visione e lungimiranza all’interno dell’amministrazione comunale. Solo per fare un riferimento a quanto accaduto oggi, è stato presentato il cartellone dell’estate reggina con immenso ritardo e notevoli difficoltà per associazioni e società che si sono rivolte al sottoscritto (in qualità di ex delegato ai grandi eventi, ndr) per avere supporto nella presentazione delle domande.

Abbiamo un sindaco f.f. della MetroCity, Versace, che si preoccupa più di vedere il proprio nome nelle locandine dei Bronzi piuttosto che pensare ai problemi della città. E mi fermo qui per pietà”, il siluro scagliato da Cardia.