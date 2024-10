Comune di Reggio, Castorina: “Bene lotta all’evasione fiscale ma ora serve diminuire la tasse”

“Lo studio della Cgia di Mestre analizza un dato che ci deve fare riflettere nell’evidenziare la scarsa attenzione da parte degli enti locali rispetto al contrasto del fenomeno dell’evasione e dell’elusione fiscale – queste le dichiarazioni dell’Avv. Antonino Castorina consigliere comunale di maggioranza a Palazzo San Giorgio.

In questa analisi risulta incoraggiante ed estremamente positivo il fatto che il miglior piazzamento tra gli enti locali calabresi in ordine al recupero dei tributi se lo aggiudica il comune di Reggio Calabria”, dichiara Castorina.

“Questo dato ci deve però stimolare nel porre in essere dei correttivi e dei miglioramenti necessari per la collettività non solo in ordine ai tributi ma anche alle formule di pagamento degli stessi prosegue Castorina.

Nei giorni scorsi ho chiesto in commissione Bilancio di riattivare le procedure per il baratto amministrativo, di porre in essere un intesa con la Polizia Metropolitana di Reggio Calabria per il ristoro almeno in parte delle somme derivanti dalle sanzioni ambientali, di procedere con misure premiali per lo meno da un punto di vista fiscale e contributivo per le fasce deboli e per le imprese ed aziende che denunciano il racket e impegnare le somme recuperate dalla lotta all’evasione fiscale nell’obiettivo principe che si può realizzare avendo superato il piano di riequilibrio finanziario che è quello di procedere con i correttivi specifici nella diminuzione delle imposte comunali.

Il rientro di Giuseppe Falcomatà quale sindaco della nostra città ci darà nuovo stimolo e nuova voglia di incidere con azioni concrete conclude Castorina nella realizzazione del nostro programma elettorale consapevoli che gli sforzi fatti fino ad ora devono avere come obiettivo quello di unire servizi efficienti ed imposte che non siano alle stelle”, conclude Castorina.