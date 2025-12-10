Circo-scrizioni a Reggio, avanti a passo di lumaca: rispuntano i dubbi sulle risorse economiche

Riforma del Decentramento Amministrativo a Reggio Calabria, è finalmente arrivato in Commissione il tanto atteso parere contabile sulle proposte di modifica, firmato dal Dirigente del Settore Finanze ed economato Dott. Francesco Consiglio.

Il responso non è stato pari alle attese. In sostanza, il parere (il cui mancato arrivo ha rallentato l’iter in modo importante nelle ultime settimane) del dirigente del settore Finanze e Economia evidenzia che non si presentano impatti diretti e immediati sui bilanci comunali.

Secondo il documento, la proposta di modifica riguarda principalmente la definizione delle competenze delle circoscrizioni e la loro autonomia decisionale su alcune funzioni amministrative.

In particolare, sono state introdotte modifiche riguardanti l’autonomia nella gestione dei servizi comunali di base, come lavori pubblici, verde pubblico e servizi erogati alle circoscrizioni stesse. Inoltre, si prevede che le circoscrizioni possano essere delegate a svolgere ulteriori funzioni amministrative, come indicato nel nuovo regolamento, la cui attuazione dovrà rispettare i limiti stabiliti dai bilanci comunali.

Il parere contabile, redatto dal Dott. Francesco Consiglio, esplicita che, pur non esistendo al momento un impatto immediato sulle risorse finanziarie dell’ente, le modifiche proposte potrebbero influire sulla gestione a lungo termine.

Le circoscrizioni, infatti, saranno chiamate a una maggiore autonomia nella gestione delle proprie risorse, ma qualsiasi spesa aggiuntiva dovrà essere compatibile con gli equilibri finanziari complessivi.

Il parere sottolinea che ogni nuova spesa, seppur derivante da contributi esterni, dovrà essere sostenibile nel rispetto degli equilibri finanziari già fissati. Le modifiche non comportano un debito aggiuntivo, ma pongono la necessità di garantire che i bilanci futuri rimangano saldi e in equilibrio.

Leggi anche

La sostenibilità finanziaria rimane una priorità nella gestione delle nuove competenze attribuite alle circoscrizioni e rappresenta il cuore degli interventi in commissione da parte di alcuni consiglieri di maggioranza, in particolare del gruppo Red.

Anche nella seduta odierna, i consiglieri Nino Castorina e Carmelo Versace hanno ribadito che serve avere un prospetto chiaro, nero su bianco, rispetto a quante risorse economiche serviranno per gestire le circoscrizioni e da quali voci di bilancio sarà possibile reperirle.

‘Possiamo abbassare le indennità della politica o diminuire i servizi pur di trovare le risorse necessario, basta dirlo’, ha affermato Castorina. Da parte dei consiglieri di centrodestra, nella seduta odierna, non è arrivata nessuna replica o suggerimento rispetto alle considerazioni dei colleghi di maggioranza.

Assente il capogruppo di Forza Italia Federico Milia, firmatario dell’odg presentato nel corso dell’ultimo consiglio comunale e senza dubbio il consigliere che più si sta battendo per riuscire in quella che sembra una missione impossibile, una mirabolante impresa, ovvero approvare l’istituzione delle circoscrizioni.

Il tempo da qui a maggio, quando oltre alle comunali si dovrà votare anche per le circoscrizioni, non manca. Da capire se c’è però la reale volontà di arrivare a compimento, in quel caso 5 mesi potrebbero non bastare…