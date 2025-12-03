Reggio, risale la tensione sulle circoscrizioni. Il cdx punge: ‘Iter rallentato di proposito?’

Maggioranza e l'opposizione si scontrano sui ritardi e le assenze, Caridi (Lega) accusa il Pd di rallentamenti, Milia (Fi) spazientito. Marino (Pd) prova a ricucire lo strappo

I rapporti distesi tra maggioranza e opposizione a Palazzo San Giorgio sul tema delle circoscrizioni sono durati pochi giorni. Nel corso dell’ultimo consiglio comunale, il capogruppo di Fi e primo firmatario Federico Milia aveva presentato un odg sulle modifiche allo statuto, passaggio fondamentale per giungere in tempi brevi alla tanto agognata istituzione delle circoscrizioni.

Con la promessa di discuterne nel prossimo consiglio comunale, stringendo nel frattempo i tempi nella commissione presieduta dal consigliere Giuseppe Marino, l’odg era stato rinviato. Nella seduta odierna di commissione, si sono registrate nuove scintille tra maggioranza e opposizione sul tema delle circoscrizioni.

Presente la Segretaria Generale del Comune Antonia Criaco, la quale ha spiegato (rispetto alle note perplessità del Gruppo Red in relazione alle risorse economiche da reperire) che questi approfondimenti saranno fatti in un secondo momento e non coinvolgono l’attuale parere contabile che si attende dagli uffici comunali.

Parere che deve arrivare dal dirigente comunale Franco Consiglio, atteso oggi nella commissione presieduta da Giuseppe Marino ma assente, per la rabbia dei consiglieri di cdx.

‘Non è corretto, c’è una volontà di rallentare di proposito l istituzione delle circoscrizioni” in sintesi il pensiero dei consiglieri di opposizione che vede quindi risalire il livello della tensione con i colleghi di maggioranza. Il consigliere della Lega Nino Caridi ha parlato di ‘scontri interni al Pd’ che causano il rallentamento, duri anche i consiglieri Massimo Ripepi e Federico Milia, i quali hanno evidenziato come le ripetute assenze siano inaccettabili.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il vice sindaco metropolitano Carmelo Versace (già in passato poco tenero verso l’apparato amministrativo) mentre il consigliere di Forza Italia Tonino Maiolino ha chiesto la possibilità di telefonare seduta stante al dirigente Consiglio, chiedendo un parere contabile in diretta, senza ulteriori rinvii o tentennamenti.

Il presidente di commissione e capogruppo del Pd Giuseppe Marino, pur stigmatizzando i ritardi di queste settimane, ha ribattuto con decisione alle parole dei consiglieri di centrodestra, assicurando che non esiste alcuna divergenza interna al Pd e nessuna volontà dell’amministrazione di rallentare il percorso relativo all’istituzione delle circoscrizioni.

‘Abbiamo svolto un lavoro serio e approfondito in questi mesi, con il grande impegno profuso dal consigliere delegato Giuseppe Giordano. Comprendo il dispiacere per i ritardi ma non capisco per quale ragione bisogna adesso prestarsi a polemiche, forse per la presenza di giornalisti collegati. Sono pronto e disponibile anche a tenere altre commissioni urgenti pur di arrivare presto all’obiettivo’, le parole di Marino, che però non sembrano essere state sufficienti per placare il disappunto dei consiglieri di centrodestra.