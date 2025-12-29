Comune di Reggio, giallo sulla decadenza di Falcomatà. La Prefettura dà l’ok?

E’ il degno finale per un sindaco Highlander sino all’ultima pagina. Il consiglio comunale con all’Odg (tra i vari punti) la decadenza del sindaco Falcomatà, sta per iniziare con un ritardo di tre ore.

Motivo dello slittamento, un giallo sulla decadenza del primo cittadino. Secondo un parere della Segreteria Generale di Palazzo San Giorgio, i 10 giorni necessari per poter concretizzare la decadenza di Falcomatà in consiglio, sarebbero potuti iniziare da ieri, 28 dicembre, e non dal 27, giorno della prima convocazione della seduta.

Dopo minuti di tensione e pareri discordanti, si è deciso di recarsi in Prefettura per chiedere un parere. Secondo quanto raccolto, quanto è appena trascorso mezzogiorno, dalla Prefettura sarebbe arrivato l’ok rispetto alla decadenza effettiva, a partire da oggi, del sindaco Falcomatà.

Altri rumors invece riferiscono che servirà ancora qualche giorno, con slittamento ad inizio 2026 complice la notifica di ok rispetto alla delibera di decadenza, per sancire ufficialmente la conclusione dell’era Falcomatà.