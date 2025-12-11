Reggio, fissato il consiglio comunale per la decadenza di Falcomatà
Falcomatà a fine dicembre lascerà ufficialmente le redini dell'amministrazione comunale al f.f. Mimmo Battaglia
11 Dicembre 2025 - 15:39 | di Pasquale Romano
Si avvicina il momento dei titoli di coda. Giuseppe Falcomatà si appresta a vivere le ultime settimane da sindaco di Reggio Calabria.
Per sabato 12 dicembre alle 15 (in seconda convocazione) è infatti fissato il consiglio comunale con unico punto all’ordine del giorno “adempimenti successivi alla delibera adottata dal consiglio comunale nella seduta del 17 novembre 2025 ex art. 69 d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267”, ovvero la contestazione della decadenza del primo cittadino, che lascerà entro la fine di dicembre le redini dell’amministrazione comunale al f.f. Mimmo Battaglia.
Secondo quanto raccolto, il consiglio comunale che vedrà ufficialmente decadere Falcomatà e Battaglia iniziare il percorso da f.f., si terrà il 29 dicembre.