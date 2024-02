Reggio, delega agli eventi: Malara si sente già fuori ma Falcomatà non lo ha sostituito

'Giallo' al Comune, il capogruppo Dp in commissione: "Non ho più la delega da ottobre". Ufficialmente però il sindaco non lo ha ancora sostituito

Commissione Attività Produttive, seduta dell’organo presieduto da Carmelo Versace sugli eventi del Carnevale con l’audizione dell’assessore Marisa Lanucara. Dopo i vari interventi dei consiglieri di opposizione (nello specifico Armando Neri e Giuseppe De Biasi) i quali chiedevano l’intervento e le spiegazioni da parte del consigliere ai grandi eventi e le festività mariane Marcantonio Malara, il diretto interessato ha spiegato la propria posizione: “Non sono più il delegato dallo scorso ottobre, da quando il sindaco Falcomatà è rientrato a Palazzo San Giorgio”.

Sorprendente la presa di posizione di Malara, anche alla luce del fatto che sia il sindaco Falcomatà sia il vicesindaco e già facente funzioni Brunetti, contattati ai nostri microfoni, hanno chiarito che nessuna delega ad oggi è stata ritirata, compresa quella del capogruppo Dp.

Probabile dunque che alla base delle parole di Malara ci sia l’amarezza per essere stato commissariato durante l’organizzazione delle festività natalizie (affidate a Sviprore), situazione simile per gli eventi del Carnevale, gestiti in prima persona dall’assessore Lanucara e il settore di riferimento.

Il capogruppo Dp si sente quindi di fatto sfiduciato e non più in possesso della delega ai grandi eventi anche se formalmente è ancora lui a detenerla, così come sono ancora in capo ai diretti interessati le altre deleghe (Barreca all’idrico, Latella allo sport e Cuzzocrea alla pubblica illuminazione).

Secondo quanto raccolto, il sindaco Falcomatà (attualmente fuori città per qualche giorno) al rientro dovrebbe provvedere con la riformulazione delle deleghe anche se i tempi potrebbero non essere strettissimi. Certamente sarà affidata ad altri consiglieri la delega ai grandi eventi che Malara non sente più sua da ottobre, da capire se ci saranno altre novità o modifiche.

Per quanto riguarda la presidenza della Settima Commissione consiliare (Istruzione, formazione, lavoro e cultura) in capo allo stesso Marcantonio Malara, secondo quanto raccolto è intenzione del capogruppo Dp mantenerla anche se il gruppo di De Gaetano ha notificato l’appoggio esterno all’amministrazione Falcomatà dopo le frizioni relative alla composizione della nuova Giunta, che non vede nessun esponente Dp nell’esecutivo.