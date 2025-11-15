Reggio, anche Hermes passa all’Amministratore Unico: nominata l’Avvocato Manuela Chindemi

Si è riunita nel pomeriggio di oggi a Palazzo San Giorgio l’Assemblea dei Soci di Hermes Servizi Metropolitani S.r.l. Come già avvenuto in mattinata per Castore, la riunione ha proposto e approvato all’unanimità un cambio nel modello di governance della società: la cessazione del Consiglio di Amministrazione e la nomina di un Amministratore Unico. Contestualmente, il Sindaco Falcomatà ha ufficializzato la nomina dell’Avvocato Manuela Chindemi come Amministratore Unico di Hermes Servizi Metropolitani (confermata l’anticipazione di Citynow).

Le motivazioni alla base di questa ristrutturazione aziendale, che segue quella già avvenuta per Castore SPL S.r.l., sono state illustrate dal Sindaco nel corso dell’Assemblea. Il Comune di Reggio Calabria è chiamato a ottimizzare la spesa diretta e quella delle partecipate, e a migliorare il bilancio consolidato, riferendo puntualmente alla Corte dei Conti, in ottemperanza al “Patto con il Governo” e alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Inoltre, la società comunale ha subito una riduzione sostanziale delle attività gestite a causa delle recenti riforme regionali che hanno istituito Arrical quale ente di governo d’ambito per i settori idrico e dei rifiuti e hanno affidato a Sorical l’intero segmento degli acquedotti e della depurazione. Alla luce di queste determinazioni, l’obiettivo è produrre un sensibile contenimento dei costi.

«Abbiamo il compito – ha spiegato il Sindaco Falcomatà – di operare scelte di riorganizzazione strategica per efficientare servizi e strumenti, di razionalizzare la spesa, di adeguarci al TUEL anche alla luce del nuovo quadro regionale che ha sensibilmente ridotto i servizi gestiti da Hermes. In quest’ottica – ha aggiunto il primo Cittadino – esattamente come avvenuto per Castore, abbiamo lavorato per ristrutturare il modello di governance, trasformando il vertice amministrativo della società e riducendo i costi di gestione».

Nel corso dell’Assemblea il Sindaco ha ringraziato l’intero Consiglio di Amministrazione uscente, augurando buon lavoro all’Avvocato Manuela Chindemi, nuovo Amministratore Unico di Hermes.