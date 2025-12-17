Comune di Reggio, per il nuovo assessore c’è tempo. Per ricucire le tensioni…no

Al prossimo f.f. Battaglia il compito di trovare l'intesa con il Pd, capire le evoluzioni con Rinascita e Red e nominare il nuovo assessore. I due nomi attualmente in pole, mentre c'è anche chi dice no...

Mimmo Battaglia assieme ai panni del sindaco f.f. dovrà vestire anche quelli del mediatore. L’attuale vice sindaco entro la fine del 2025 raccoglierà ufficialmente lo scettro da Falcomatà (secondo quanto raccolto il consiglio comunale della decadenza potrebbe tenersi il 29 dicembre) e dovrà muoversi con cautela rispetto alle frizioni che da qualche mese animano la maggioranza.

A Palazzo San Giorgio si vivono giorni quasi surreali, certamente di attesa. Ad ascoltare a microfoni spenti vari esponenti di maggioranza, non si fa che attendere l’ufficiale decadenza del sindaco ‘Highlander’, prima di avviare concretamente la nuova era targata Mimmo Battaglia.

Un percorso che sarà breve (circa 5 mesi) ma non privo di ostacoli, a causa delle tensioni che lo hanno accompagnato. Il prossimo f.f., dovrà capire innanzitutto quale tipo di evoluzione potranno prendere i rapporti con il gruppo Red -tiepido ma non in posizione di rottura- e soprattutto Rinascita Comune, che una settimana fa attraverso le parole del capogruppo Filippo Quartuccio ha annunciato l’uscita dalla maggioranza.

Non è più un problema di scioglimento anticipato e arrivo dei commissari a Palazzo San Giorgio (se lo è mai stato davvero…) ma quanto una tenuta dei numeri di maggioranza dentro l’Aula Battaglia, numeri che nel corso degli ultimi consigli comunali, tra assenza, uscite anticipate e altri colpi ad effetto, sono traballati in più di una circostanza.

Al contempo, Mimmo Battaglia da f.f. dovrà anche attuale il mini rimpasto di Giunta, l’ennesimo di questi 11 anni ma con ogni probabilità l’ultimo primo delle elezioni comunali fissate per la primavera 2026.

Da nominare l’erede di Mary Caracciolo -assessore record ‘flash’ durata meno di un mese- e anche, seppur non obbligatoriamente, un altro assessore che secondo le norme può prendere il posto del sindaco decaduto.

Per la prima postazione, non c’è dubbio che il timbro sarà quello del Partito Democratico, partito che dopo la fragorosa rottura con Falcomatà delle scorse settimane, sembra voler prendere il comando di Palazzo San Giorgio.

Rispetto ai nomi riportati su queste pagine circa 10 giorni fa, rimane in corsa l’attuale segretaria cittadina del Pd Valeria Bonforte, che potrebbe quindi entrare in Giunta nelle prossime settimane.

Perde quota, o almeno sembra, il profilo di Angela Martino, già assessore alle Attività Produttive, con la diretta interessata che non sarebbe troppo convinta di rientrare per pochi mesi all’interno dell’amministrazione comunale.

Rumors inoltre riferiscono di due ‘no’ a far parte della Giunta a guida Battaglia. Secondo quanto raccolto infatti sarebbe stata sondata la disponibilità di Tania Bruzzese, attuale presidente dell’Assemblea provinciale dei dem reggini e della prof.ssa Consuelo Nava (già in passato vicina a entrare in Giunta ad ascoltare fonti vicine alla maggioranza) ma ricevendo in entrambe le occasioni un diniego rispetto alla possibilità di entrare nell’esecutivo.

In corsa assieme alla segretaria cittadina dem Valeria Bonforte, stando alle ultime indiscrezioni, ci sarebbe l’ex consigliera comunale Teresa Pensabene, in passato protagonista di un ‘duello’ con Franco Barreca per rimanere all’interno del consiglio comunale con tanto di ricorso presentato.

Alle ultime elezioni comunali reggine, le urne avevano visto sopravanzare Pensabene rispetto a Barreca, un particolare incastro di surroghe e di consiglieri comunali dem passati all’interno della giunta però, l’ha vista penalizzata rispetto a Barreca con il ricorso presentato da Pensabene respinto dal Tar.

Adesso potrebbe riaprirsi per Pensabene la possibilità di rientrare a far parte dell’amministrazione, con le ipotesi Bonforte o terzo nome a sorpresa che rimangono in campo. A prescindere da quale sarà il nome che farà parte dell’esecutivo, di sicuro c’è che in ‘allegato’ alla nomina in Giunta, ci sarà l’accordo per presentarsi da candidata alle prossime elezioni comunali.