A Reggio musica ed emozioni per il concerto di fine anno del ‘Catanoso-De Gasperi’ – FOTO

Una sfavillante armonia di suoni e colori si propaga nell’Auditorium “A. De Gasperi”, avvolgendo i presenti in un caloroso abbraccio.

Queste le vibrazioni positive dell’Orchestra dell’Istituto “Catanoso – De Gasperi – S. Sperato – Cardeto”, diretta dal maestro Roberto Filippo Caridi e protagonista, giovedì scorso, del concerto di fine anno, ultimo appuntamento del cartellone “Ci facciamo notare 2025”.

Un momento molto atteso, dopo i saggi delle classi di arpa, sassofono, corno, tromba e pianoforte, in scena nell’istituto reggino gli scorsi 28 e 29 maggio.

“Suggella un anno scolastico ricco di eventi e soddisfazioni, dal Concerto di Natale al Cineteatro Odeon alla rassegna “Scuole in musica” di Pontassieve – rammenta la professoressa Maria Grazia Polimeni – dall’evento “Generazioni connesse, safer internet centre” a Palazzo Alvaro, alla partecipazione ai concorsi nazionali “Harmonia” di Locri, in cui gli alunni dell’Orchestra hanno ottenuto il primo premio assoluto e “Giuseppe Grassi” – Città di Palmi, in cui si è qualificata in cima al podio”.

Un tripudio di emozioni, eseguito con compattezza e versatilità dagli alunni, supportati dai loro docenti Maria Grazia Polimeni (Arpa) Bruno Polimeni (Tromba) Alessandro Monorchio (Sassofono) Roberto Filippo Caridi (Corno), Antonio Fiume (Pianoforte).

A far palpitare i cuori è un variegato repertorio, dalla trionfale “Star wars” di John Williams alla potenza coinvolgente di “The Tempest”, targato Robert W. Smith, dal ritmo contagioso di “Tequila” di Chuck Rio, che ha trascinato la platea, al brio irresistibile di “Y.M.C.A.” di Jacques Morali, Henri Belolo e Victor Willis.

A toccare le corde dell’emotività è l’immortale “Caruso” dell’indimenticabile Lucio Dalla, interpretato da Francesco Fiume (voce solista), accompagnato al pianoforte dal maestro Antonio Fiume. Ritmi dinamici si susseguono con “Plaza de toros” di Michael Story, arrangiata per l’organico dell’orchestra. A siglare il gran finale le sonorità di “Cha cha del sol” di Frode Thingnaes, “We are the world – Usa for Africa” e “Havana” di Camila Cabello.

“Complimenti vivissimi a voi ragazzi perché il livello musicale è altissimo e ogni anno fate qualcosa in più. Avete partecipato a tante iniziative e, con i vostri genitori e docenti, siete stati instancabili – afferma il Dirigente scolastico, Prof. Marco Geria – Le attività delle classi di strumento musicale e dell’Orchestra fungono da collante a tanti progetti ed eventi che si svolgono nella nostra scuola. Io ho solo il compito di essere il vostro e facilitatore e di concretizzare le vostre fatiche, che è un dovere, ma anche un grande piacere”.

Autentico trionfo di talenti, riconosciuti anche dall’assessore comunale all’Istruzione, Università e Pari opportunità Anna Briante, presente in platea, che oltre a congratularsi con i giovani studenti, ha dichiarato:

