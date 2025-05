Patti Pravo, Le Orme, Morgan e Ronn Moss incantano il pubblico del Reggio Primo Maggio

Il vento dal mare ha amplificato le note e le voci dei conduttori durante un “Primo Maggio” speciale, vissuto in mezzo alla gente. L’Arena Ciccio Franco, sul Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria, è stata gremita fin dal primo pomeriggio da un pubblico di oltre 10.000 persone: famiglie, turisti e tanti giovani accorsi per vedere dal vivo i loro artisti preferiti.

Un grande evento promosso da Studio54 Network con la Città Metropolitana

L’evento è stato organizzato da Studio54 Network con il supporto della Città Metropolitana di Reggio Calabria e con l’azione fattiva e la presenza del vicesindaco metropolitano Carmelo Versace. Una giornata dedicata alla musica e al lavoro, che ha saputo coniugare diversi stili musicali e coinvolgere un pubblico trasversale.

Lo show è stato condotto da Rosario De Stefano, Rosanna Garofalo ed Enzo Romeo, con Lorella Lombardo in diretta radio dagli studi del 54Raptor e la trasmissione televisiva in diretta su “Telemia”.

Patti Pravo, Le Orme e Morgan: i big della musica italiana in scena

Sul palco, icone della musica italiana. Patti Pravo ha emozionato il pubblico con i suoi successi intramontabili: Pazza idea, Pensiero stupendo, Dimmi che non vuoi morire, accompagnati da un brano inedito. Ancora una volta, si è confermata icona della canzone d’autore italiana.

Grande accoglienza per Le Orme, storica band del rock progressive, che a Reggio ha festeggiato 60 anni di carriera. In scaletta brani come Amico di ieri, Canzone d’amore e Acqua di luna, tratto dal loro ultimo album “Le Orme and Friends”. Sul palco il fondatore Michi Dei Rossi alla batteria, Michele Bon alle tastiere, Luca Sparagna alla chitarra e voce, e Aligi Pasqualetto ai sintetizzatori.

La performance di Morgan è stata intensa e in perfetto stile con il suo personaggio. Con cappello e cocktail in mano, ha presentato una riflessione poetica sul tema del lavoro, alternandosi tra tastiere e brani come Altrove, fino al brano scartato per il Festival di Sanremo 2023.

Ronn Moss, il “Ridge” di Beautiful, conquista con il suo country rock

L’attesa per Ronn Moss, noto al pubblico come Ridge di Beautiful, si è trasformata in entusiasmo quando è salito sul palco in veste di cantante, con un sound country rock che ha entusiasmato il pubblico e fatto emozionare le fan della celebre soap opera americana.

Giovani talenti tra rap, pop ed elettronica

Ampio spazio è stato dedicato anche alle nuove generazioni. Sul palco artisti come Tancredi, Moreno (rap old style), Eda Marì, Crytical, Rondine, e talenti calabresi emergenti come Marataro, Nigra, Carboidrati, S.I.M.O. e Angelica Perri.

Un mix esplosivo di canto, rap ed elettronica dance che ha acceso l’Arena, confermando l’apertura dello spettacolo a ogni forma di linguaggio musicale.

Gran finale tra unplugged, jam session e rock d’autore

Dopo nove ore di musica, lo spettacolo si è concluso in modo memorabile. Le Orme, insieme a Morgan, hanno eseguito una versione unplugged di Gioco di bimba, seguita da una jam session finale sulle note di Light My Fire dei Doors, con Morgan alle tastiere e Michi Dei Rossi alla batteria.