Reggio, al Cilea “Un concerto per la vita” a sostegno della Fondazione CHOPS

Domenica 25 maggio alle ore 21 il Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria ospiterà la terza edizione del grande evento di beneficenza “Christus Vincit – Un Concerto per la Vita – Insieme per la Fondazione CHOPS Malattie Rare”. Un appuntamento all’insegna della solidarietà che unisce musica, partecipazione e impegno per la ricerca scientifica.

L’iniziativa, fortemente voluta e organizzata per sostenere le attività della Fondazione CHOPS Malattie Rare ETS, mira a raccogliere fondi per la lotta contro patologie genetiche rare e per contribuire concretamente al progresso della ricerca medica.

L’ingresso alla serata prevede un contributo simbolico di 10 euro. I biglietti sono acquistabili in vari punti della città: presso B’art di Corso Garibaldi, presso la Pasticceria La Mimosa in Piazza Sant’Anna e nel punto vendita “Dolci momenti, intimo e biancheria” situato nel quartiere Modena.

L’intero incasso sarà devoluto alla Fondazione CHOPS, che da anni è attiva sul fronte della ricerca genetica e del sostegno alle famiglie coinvolte da malattie rare, ponendo al centro del proprio impegno il valore della vita e la speranza di un futuro migliore per tanti bambini e pazienti.

L’organizzazione invita tutti i cittadini a partecipare numerosi, sottolineando che sostenere la vita significa contribuire, concretamente, alla costruzione della speranza.