Conclusa la 6^ edizione del progetto Scatti di Valore

Conclusa il 19 maggio la sesta edizione del Progetto Scatti di Valore, con la premiazione dei vincitori del concorso fotografico da parte del CSV dei Due Mari e la testimonianza dei ragazzi che hanno partecipato ai percorsi di volontariato

“Uno dei compiti istituzionali dei Centri di Servizio al Volontariato è quello di promuovere la cultura della solidarietà ed il volontariato. Scatti di valore è frutto di una felice collaborazione tra mondo della scuola e volontariato, CSV e organizzazioni no profit, ed è ormai una prassi consolidata con cui si attua questo compito.

Una prassi anche attesa, in particolar modo nel mondo scolastico, e che permette la valorizzazione delle tante realtà solidali della nostra terra e delle loro attività. Non si tratta di un’azione orientata esclusivamente alla ricerca di volontari per le attività delle associazioni di volontariato, ma anche di un impegno e di un servizio che molte di esse attuano per e con i giovani per promuovere una cultura di comportamenti solidali.

Questo incontro, questa collaborazione tra ragazzi e mondo dell’associazionismo, facilita uno scambio di idee progettuali, di esperienze che arricchiscono il patrimonio di conoscenza di ognuno e facilitano una socialità nuova.” Così Giuseppe Bognoni, presidente del CSV dei Due Mari, illustra il senso dell’iniziativa denominata Scatti di Valore, giunta ormai alla sua sesta edizione e conclusasi il 19 maggio a Palazzo Campanella, nell’ambito di una manifestazione che quest’anno ha ricevuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale in segno di apprezzamento “per aver creato nuovi spazi in cui promuovere e sostenere la crescita sociale e culturale della nostra terra”.

L’Auditorium Calipari pieno di giovani

Un Auditorium Calipari festante, palpitante e colorato, popolato da centinaia di giovani, è stato dunque lo scenario del raduno conclusivo della sesta edizione di “Scatti di Valore”, l’iniziativa ideata e attuata dal CSV dei Due Mari per promuovere incontri di reciproca scoperta e collaborazione tra gli studenti e i tanti volontari che, nei diversi angoli e territori della nostra provincia, si spendono quotidianamente per il bene comune.

Un progetto che attraversa l’intero anno scolastico, quello di Scatti di Valore, articolandosi in quattro tappe – Valori, Percorsi, Scatti, Tracce – e che viene attuato con metodologie attive, di tipo esperienziale ed esplorativo, particolarmente idonee a facilitare la partecipazione attiva e il coinvolgimento diretto dei giovani.

La tappa dei Valori nelle scuole

La tappa dei Valori, che ha coinvolto quest’anno 6 scuole, oltre 40 classi e più di 800 studenti, consiste nella realizzazione di laboratori durante i quali si punta a favorire la libera espressione e la condivisione nel gruppo-classe dei valori personali nonché ad evidenziarne le connessioni con i principi sanciti nella Carta dei Valori del Volontariato.

Vivere un’esperienza di volontariato come esercizio di libertà e responsabilità, nonché come opportunità di partecipazione democratica, è l’obiettivo della seconda tappa denominata “Percorsi”, che ha visto impegnati oltre 200 studenti in brevi esperienze di volontariato presso 37 associazioni e organismi non profit del territorio.

La tappa degli Scatti: il concorso fotografico

Nella tappa degli Scatti, il concorso fotografico collegato al progetto ha sollecitato i ragazzi a esplorare e rappresentare creativamente i valori del volontariato.

La manifestazione del 19 maggio ha rappresentato il momento di condivisione e di sintesi delle “Tracce” del percorso sviluppatosi durante l’anno scolastico. Un momento corale e poetico, illuminato dalle voci e dalle testimonianze dei protagonisti: quelle dei tanti ragazzi che grazie a Scatti di Valore hanno vissuto esperienze di solidarietà e cittadinanza; quelle dei loro docenti che li hanno sostenuti e incoraggiati in questo cammino; quelle dei volontari delle numerose associazioni che li hanno accolti e accompagnati nelle diverse attività di servizio e di impegno civile.

La mattinata ha continuato a regalare emozioni intense anche durante la cerimonia di premiazione ex aequo di tre scatti vincitori del concorso fotografico sul tema dei valori del volontariato realizzati rispettivamente da:

Michela Franco Classe 4^ G Sez. Grafica e Comunicazione I.T.I.S. “M. M. Milano” di Polistena;

Andrea Corsino, Martino Scutellà, Mariateresa Sanfedele, Alessia Clemente, Annunziata Versace, Emmanuel Lipari, Antonella Strano, Salvatore Lentini Classe 4^ B Istituto Superiore di Oppido Mamertina;

Fabio Fortugno Classe 5^D Liceo Scientifico “A. Volta” di Reggio Calabria.

Le menzioni speciali

Sono state assegnate, inoltre, 8 menzioni speciali agli scatti di:

Cinzia Ietto 5 A/ dell’Istituto Tecnico Ecomomico “Piria” di Reggio Calabria

Annarita Conia, Martina Catalfamo, Maria Concetta Macrì, Samuele Mazzamati, Sara Megna, Raffaele Pepè, Roberta Sirtori, Micaele Sorbara, Alisea Spataro, Immacolata Tigani, Cassandra Varamo, Rosy Varamo della 4 B Istituto “Renda” di Polistena

Martina Favano, Valeria Luppino, Benedetta Messina, Vincenza Musumeci, Pina Cacciola della 5 B del Liceo Scientifico “Fermi” di Bagnara Calabra

Vittoria Latella e Cinzia Monorchio della 3 A del Liceo Artistico “Preti – Frangipane” di Reggio Calabria

Luisa Mafrici della 5 B del Liceo “Familiari” di Melito Porto Salvo

Alice Frascà, Elisabetta Mittiga, Jessica Pergola, Chiara Russo della 4 B del Liceo Linguistico e delle Scienze Umane “Mazzini” di Locri

Emanuela Branca della 5 A del Liceo Linguistico e delle Scienze Umane “Gullì” di Reggio Calabria

Alexandra Ciobataru Classe 5^E Liceo Scientifico “A. Volta” di Reggio Calabria.