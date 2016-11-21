Conclusa la rassegna dei Vini Novelli Calabresi 2016: i vincitori

Si è conclusa la Rassegna dei Vini Novelli Calabresi 2016: il vincitore di questa edizione è stato scelto dai lettori che sono andati sul sito www.camigliatellosilano.it . Primo posto per Cantine Ippolito 1845 di Cirò con il novello Notturno ha totalizzato 1307 voti, al secondo posto le Cantine Spadafora di Donnici con 1302 voti , al terso posto le Cantine Tramontana di Reggio Calabria con 1176 voti. Per gli ascoltatori del programma radiofonico Vinradio il mondo della degustazione hanno decretato miglior novello Calabrese il Notturno delle Cantine Ippolito 1815.

Il concorso non ha avuto come in passato una giuria di esperti sommelier ma da quest’anno la palla e passata a tutti coloro che hanno degustato in questo mese di novembre il vino novello , durante una serata a tema , a casa con gli amici o da soli, dopo averlo degustato se è piaciuto e bastato andare sul sito e votarlo in pochi secondi si e diventati protagonisti della rassegna. La rassegna del miglior vino novello calabrese e stata organizzata dal programma radiofonico Vinradio il mondo della degustazione. Appuntamento all’anno prossimo con la 7° Rassegna del miglior novello di Calabria. La classifica è disponibile sul sito www.camigliatellosilano.it