Concluso il convegno ‘Area Naturale e Biodiversità’

“Area naturale e biodiversità nella Città Metropolitana di Reggio Calabria”: ha preso il via da Sant’Agata del Bianco il percorso di confronto, sensibilizzazione e approfondimento, promosso dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, sul processo di “metropolizzazione” che coinvolge l’intero comprensorio aspromontano.

I lavori, che si sono svolti presso la Sala del Consiglio comunale, sono stati avviati ed introdotti dal Sindaco di Sant’Agata del Bianco Giuseppe Strangio e dal Presidente della Comunità del Parco Giuseppe Zampogna.

Le relazioni tecniche sono state affidate, invece, a tre esperti della materia: il Dott. Beniamino Cordova, l’Avv. Caterina Malara e il Prof. Corrado Rindone, che hanno illustrato gli aspetti legati alla “governance”, alle opportunità derivanti dalla utilizzazione dei fondi PON METRO e al sistema di mobilità interna ed esterna.

Gli incontri itineranti, fortemente voluti dal Presidente Bombino che ha concluso i lavori del Convegno, perseguono l’obiettivo di accompagnare la comunità aspromontana e gli amministratori dei 37 comuni che ricadono nell’Area Protetta nella nuova “dimensione metropolitana”, la cui fisionomia, caratterizzata dalla presenza di un Parco Nazionale, esprime una geografia ed un assetto pressoché esclusivi nel panorama internazionale.

Numerosi sono stati gli Amministratori del territorio della Locride intervenuti.

Il percorso continuerà a Cittanova sabato 9 aprile, per poi concludersi a Reggio Calabria il 15 aprile.