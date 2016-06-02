Concluso il Maggio dei libri per la biblioteca dei ragazzi

Si è concluso un intenso Maggio dei Libri per la Biblioteca dei Ragazzi di Reggio Calabria, la Cooperativa impegnata in città nella promozione della narrativa per ragazzi.

Organizzato ogni anno dal Centro per il libro e la lettura con il sostegno del Miur, il Maggio dei Libri è un’iniziativa che, attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, vuole favorire e stimolare l’abitudine alla lettura, considerata elemento chiave della crescita personale, culturale e sociale; accanto a eventi incentrati sulla lettura, spazio anche a spettacoli teatrali, narrazioni, letture sceniche e laboratori.

Le attività su Mito e Fiaba nelle scuole

Per il suo primo Maggio dei Libri la Biblioteca dei Ragazzi ha proposto varie attività incentrate sul Mito e la Fiaba, prima fra tutte “Il mito parla di te”, una serie di performance centrate sul mito di Amore e Psiche rivolte alle scuole elementari e medie, sviluppate in collaborazione con la compagnia SpazioTeatro e svolte all’interno delle classi degli istituti che hanno aderito: Convitto Nazionale Tommaso Campanella, IC San Sperato-Cardeto, IC De Amicis- Spanò Bolani, per un totale di circa 500 studenti.

La formula si è rivelata vincente. L’adattamento di una narrazione teatrale per l’ambiente scolastico ha permesso un incontro ravvicinato tra allievi, attori e registi rendendo possibile un’assimilazione efficace dell’esperienza. Di questo ha dato prova l’entusiasmo di bambini, degli insegnanti e dei genitori che hanno accolto in modo molto positivo l’iniziativa.

Altri eventi dedicati alle famiglie: il “Tè Letterario dei Ragazzi”, appuntamento mensile della Biblioteca dei Ragazzi con bambini e genitori, si è svolto il 14 Maggio presso SpazioTeatro coinvolgendo direttamente bambini e ragazzi che per un giorno sono stati lettori ad alta voce per i loro coetanei. Dopo la scelta dei libri e un’attenta preparazione, i piccoli volontari si sono cimentati nell’esperienza di donare la propria voce per un uditorio di loro coetanei e di adulti, dando prova di grande generosità e coraggio.

Re Pepe e il vento magico a LibeReghion 2016

Il Maggio dei Libri della Biblioteca dei Ragazzi si è concluso con una tre giorni dedicata alla fiaba popolare e alla preziosa raccolta di Letterio Di Francia: “Re Pepe e il vento magico”, presentato il 27 Maggio, presso la Biblioteca Comunale Pietro De Nava, nell’ambito di LibeReghion 2016, in collaborazione con Donzelli Editoreche ha curato la prima edizione in italiano della raccolta di fiabe.

All’evento hanno partecipato la traduttrice e curatrice Bianca Lazzaro e diversi esperti della fiaba popolare e della letteratura per l’infanzia: Vincenzo Crupi, Riccardo Del Sordo, Pino La Gamba, Vincenzo Schirripa, Vincenzo Zolea.

Il 28 e il 29 Maggio, alcune delle fiabe contenute nella raccolta sono state oggetto di una lettura scenica curata da SpazioTeatro e rivolta a bambini e ragazzi. Il reading, proposto da Gaetano Tramontana e Anna Calarco e accompagnato dalle musiche di Antonio Aprile, ha alternato i due piani linguistici dialettale e italiano consentendo il coinvolgimento dei giovani spettatori.

Spazio d’Estate 2016: i laboratori da giugno

Le attività della Biblioteca dei Ragazzi continuano: dal 13 giugno, in collaborazione con SpazioTeatro, al via Spazio d’Estate 2016, una serie di laboratori settimanali di lettura e rielaborazione scenica e creativa rivolti ai bambini dai 7 ai 10 anni.

Per info: www.bibliotecadeiragazzi.it, www.spazioteatro.net