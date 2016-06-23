Concluso l’evento di social dreaming ‘Sogno Ergo Sum’

Si è concluso mercoledì 22 giugno l’evento di social dreaming “Sogno Ergo Sum: esperienze gruppali”, tenutosi nelle scorse settimane presso la Biblioteca Comunale di Reggio Calabria e patrocinato dall’ordine degli Psicologi Calabria.

L’iniziativa, promossa dalle dott.sse Maria Rita Trifirò e Martina Vitale, entrambe reggine e psicologhe esperte nella conduzione di gruppi, è sostenuta da un’affascinante ipotesi: i sogni non riflettono soltanto la trama emozionale di ciascuno di noi, ma contengono anche informazioni importanti sulla realtà sociale in cui viviamo .

Cos’è il social dreaming

In altre parole, i contenuti dei sogni, raccontati e condivisi in gruppo, possono essere utili per mettere in luce e ri-pensare alcuni aspetti importanti della cultura locale, magari quelli non detti esplicitamente o dati per scontato nelle attività quotidiane. Nel sogno infatti, ognuno di noi è in un certo senso libero dai vincoli delle relazioni sociali e quindi, attraverso i contenuti sognati, può esserci spazio per emozioni e pensieri su quanto accade intorno a noi, nel nostro contesto di vita.

L’originalità dell’esperienza sta soprattutto nello scambio e nella condivisione in gruppo dei contenuti sognati: in questo modo infatti il sogno, come ben hanno sostenuto le due Dott.sse, non è più e non solo un’esperienza individuale ma diviene patrimonio di tutti. Le riflessioni e gli scambi in gruppo possono aiutare a comprendere la cultura locale ma anche stimolare la riflessione sulla realtà sociale, sulla percezione e la considerazione che ognuno ha del luogo in cui vive. Le due professioniste hanno scelto di offrire alla cittadinanza un’e

sperienza innovativa dove, attraverso il racconto in gruppo, i sogni raccontati possono rappresentare una possibile e diversa narrazione del contesto locale.

Il bilancio degli incontri

Sicuramente gli incontri di Social Dreaming hanno costituito un’opportunità originale e coinvolgente per raccontare la vita a Reggio Calabria attraverso gli stimoli e gli spunti che i nostri sogni ci forniscono.