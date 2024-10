Concorsi al Comune di Reggio, Marcianò: ‘Contraria alle scelte dell’amministrazione’

"Non condivido che il concorso debba svolgersi in modalità da remoto e che l’Amministrazione debba scegliere la commissione esaminatrice"

Concorsi al comune di Reggio Calabria, Angela Marcianò esprime la propria contrarietà rispetto alle scelte compiute dall’amministrazione. Oggi l’attacco dell’opposizione a Palazzo San Giorgio, i consiglieri di centrodestra hanno parlato di “procedure strane” e assicurato che verrà presentata richiesta di accesso agli atti.

Attraverso Facebook invece, Angela Marcianò ha spiegato le motivazioni che l’hanno portata ad esprimere un voto contrario.

“In commissione controllo e garanzia in data odierna sono stati auditi l’assessore Gangemi e la dirigente al personale dott. Mauro.

Rispetto a quanto emerso, ho fatto presente che la vicenda della “ naufragata” convenzione Formez va chiarita definitivamente al fine di non ingenerare dubbi di alcun tipo sulla procedura ad oggi prescelta.

Per tali ragioni, in primo luogo, ho espressamente chiesto l’audizione del direttore generale della Città Metropolitana e del direttore generale del Comune.

In seconda battuta ho pubblicamente espresso il mio parere non favorevole ( opportunamente motivato) sulle seguenti questioni :

1) non condivido che il concorso debba svolgersi in modalità da remoto.

2) non condivido che l’Amministrazione comunale debba scegliere la commissione esaminatrice.

Auspico che il confronto continui e possa essere foriero di modifiche e adeguamenti idonei a rendere un buon servizio alla Città.

Occorre implementare i bandi di concorso e muoversi con maggiore celerità. Meritocrazia e competenza sempre”, conclude la già candidata a sindaco.