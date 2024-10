Concorsi pubblici, Castorina: “Il cammino verso la normalità non si arresta”

"Il bando metterà alla prova le migliori intelligenze cittadine e porterà un grande beneficio in termini di efficienza, efficacia e utilità ai cittadini". Di seguito le dichiarazione del Cons. Castorina

Finalmente sia il Comune di Reggio sia la Città Metropolitana potranno, avvalersi di forze giovani e competenti per completare la pianta organica dei due enti quanto mai deficitaria. Finalmente la città più popolosa della Calabria potrà rinforzare e completare gli organici rilanciando cosi l’intero piano organizzativo dell’ente, aumentando gli sforzi per riportare alla normalità la macchina burocratica che cosi potrà incidere maggiormente ed in maniera più proficua sullo sviluppo del tessuto cittadino.

Grazie all’indizione dei bandi di concorso per i due enti, fortemente voluta dal Sindaco Giuseppe Falcomatà, si potrà a breve contare su forze nuove, che dovranno incrementare e velocizzare l’intera amministrazione comunale dopo anni di difficoltà alle volte importanti proprio sul piano del personale e del completamento della pianta organica dell’ente.

Un concorso pubblico che metterà alla prova le migliori intelligenze cittadine e non solo e che porterà un grande beneficio in termini di efficienza, efficacia e utilità ai cittadini. Avere un comune grande quanto quello reggino e doverlo amministrare con una pianta organica di molto inferiore alle effettive necessità dell’ente diventa problematico sotto molti profili, primo fra tutti quello gestionale, rallentando l’organizzazione dei servizi, le risposte alla popolazione, e creando anche un sentimento di distacco da parte dei cittadini verso l’istituzione comunale.

Grazie al nuovo concorso che andrà a completare l’organigramma dei due enti, le risposte saranno celeri, i servizi funzionali, le varie componenti burocratiche avranno cosi le forze necessarie per abbreviare i processi e dare incisività all’azione amministrativa.

Troppo spesso si è dovuta affrontare la mancanza di una pianta organica stabile e certa, grazie alla nostra amministrazione non sarà più una giustificazione quella della mancanza del personale. Le risposte alle istanze dei cittadini arriveranno celermente, la risoluzione dei problemi sarà veloce e certosina. Bisogna rendere merito dunque al Sindaco di aver fornito una risposta serie e definitiva ad un problema atavico e quanto mai urgente.

Il cammino verso la normalità non si arresta. Anzi, accelera sempre più per colmare il gap e restituire alla nostra città la possibilità di competere con altre realtà locali quanto ad efficienza ed efficacia.

Come gruppo consiliare abbiamo lavorato insieme al sindaco per rendere realizzabile quello che per molti sembrava essere solo una utopia e che invece sarà esecutivo al netto della situazione economica dell’Ente che si sta affrontando con ANCI e con il Governo Nazionale.