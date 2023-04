Concorso per la Regione Calabria: al via le prove per il reclutamento di 113 unità

Fra pochi giorni prenderanno avvio le prove scritte per la selezione di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato

Concorso Ripam per la Regione Calabria, per il reclutamento di 113 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nella categoria D in diversi profili dei ruoli della Regione Calabria.

Secondo quanto riportato sul sito Formez, si svolgeranno nei giorni 11 e 12 maggio le prove scritte di cui al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 113 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nella categoria D in diversi profili dei ruoli della Regione Calabria per i due seguenti profili concorsuali (G.U. IV Serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 94 de 29 novembre 2022):

Codice 01 – istruttore direttivo amministrativo – finanziario: n. 80 posti;

Codice 02 – istruttore direttivo tecnico: n. 33 posti.

Le prove si svolgeranno presso le seguenti sedi:

Cosenza Expo Via Amundsen 87036, Cosenza CS;

Parco Acquatico Santa Chiara, Via Santa Chiara, snc, 87036 Rende CS.

I candidati devono presentarsi muniti di:

ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione on-line della domanda (INDISPENSABILE SE NON E’ GIUNTA LA LETTERA DI PRESENTAZIONE). valido documento di riconoscimento codice fiscaleù copia stampata della lettera di partecipazione alla prova concorsuale. Tale lettera sarà inviata a ciascun candidato, qualche giorno prima della data in cui è convocato, all’indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato stesso in sede di presentazione della domanda. La lettera di partecipazione sarà inviata dall’indirizzo e-mail [email protected] reca informazioni utili per la convocazione nonché un QRCODE per l’accesso alla prova, e riporta per ciascun candidato i relativi dati anagrafici, la sede e l’orario di svolgimento della prova. ANCHE SE LA LETTERA NON DOVESSE GIUNGERE IL CANDIDATO REGOLARMENTE ISCRITTO SI PUO’ PRESENTARE, ma deve essere in possesso della REGOLARE RICEVUTA DI ISCRIZIONE.

Per ogni eventuale aggiornamento e comunicazione i candidati sono invitati a tenersi costantemente aggiornati tramite il sito http://riqualificazione.formez.it/.