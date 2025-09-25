Alexandre Conde è il nuovo innesto della Farmacia Pellicanò Reggio Bic

La Farmacia Pellicanò Reggio Bic accoglie un nuovo volto per la prossima stagione: Alexandre Conde. L’atleta, alla sua prima esperienza in Italia, si è detto entusiasta di iniziare questa nuova avventura in riva allo Stretto e pronto a dare il massimo per i colori reggini.

“Sì, questa è la mia prima esperienza in Italia – ha dichiarato Conde – ma conoscevo già la Reggio Bic: avevo già visto alcune loro partite e mi ha sempre colpito la qualità del gioco e l’organizzazione del club”.

Il giocatore non nasconde la sua motivazione e il desiderio di crescere: “Voglio continuare a sviluppare il mio gioco e la mia esperienza come giocatore internazionale, e spero di aiutare la squadra a vincere qualche titolo. Non sono mai stato a Reggio Calabria, ma ho sentito dire che è una città splendida”.

Guardando alla stagione che sta per cominciare, Conde sottolinea l’importanza del gruppo e la competitività del campionato: “Credo che sarà una stagione competitiva: anche se la squadra sta cambiando, penso che abbiamo un gruppo forte e che cresceremo insieme. Sono entusiasta di questa opportunità”.

La nuova sfida in maglia Reggio Bic rappresenta per lui una scelta consapevole: “Amo l’idea di una nuova sfida, soprattutto quando si tratta di giocare per una buona squadra come Reggio Calabria”.

Con l’arrivo di Alexandre Conde, la Farmacia Pellicanò Reggio Bic punta a rinforzare il proprio roster e ad alzare l’asticella delle proprie ambizioni, regalando ai tifosi una stagione ricca di emozioni.