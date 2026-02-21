Carnevale dell’accoglienza a Condofuri: ‘Una festa per far sentire ben accolti i nuovi arrivati’

Non solo maschere, ma vera inclusione. L'iniziativa che ha unito cittadini e rifugiati

Domenica 15 febbraio si è svolto il Carnevale dell’Accoglienza a Condofuri centro. L’associazione culturale “Legati alle radici di Condofuri” desidera esprimere un sincero ringraziamento a tutte le persone che hanno contribuito alla splendida riuscita dell’iniziativa.

È stata una giornata ricca di colori, sorrisi e partecipazione da parte di tutta la cittadinanza, dei richiedenti asilo e dei minori rifugiati facenti parte del progetto SAI. L’evento è stato reso possibile grazie all’impegno dei soci dell’associazione che, con spirito di collaborazione e dedizione, lavorano giornalmente per costruire una comunità aperta e inclusiva.

Integrazione e sport per la comunità

Un ringraziamento speciale va al presidente del progetto SAI, il dott. Mario La Russa, che credendo fortemente nel progetto di integrazione sta investendo per costruire una solida rete di accoglienza sul territorio.

“Con il Carnevale dell’Accoglienza l’associazione ha voluto inviare un messaggio: non è solo una festa, ma la dimostrazione che quando una comunità si unisce può creare spazi di inclusione capaci di far sentire accolti i nuovi arrivati”.

Un ringraziamento va anche al presidente della Dhelios Bike Time, l’avv. Salvatore Trapani, e a tutti i partecipanti che hanno allietato la giornata con una gara di bici. La manifestazione ha confermato come l’unione tra diverse realtà associative possa generare nuove prospettive per il futuro della città.