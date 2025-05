Reggio, Confcommercio: ‘Sicurezza a rischio per le imprese reggine. Serve una svolta culturale’

In occasione della 12ª edizione della giornata nazionale “Legalità, ci piace” promossa da Confcommercio, anche Confcommercio Reggio Calabria richiama l’attenzione sulle condizioni di sicurezza in cui operano le imprese del territorio, alla luce dei nuovi dati presentati oggi.

Nel Sud e nelle Isole – area che comprende anche la nostra provincia – il 28,6% delle imprese del terziario segnala un peggioramento dei livelli di sicurezza nel 2024. I furti (29%), le rapine (28,4%) e gli atti vandalici (27,6%) sono i crimini in maggiore crescita. Dati più alti rispetto alla media nazionale e sintomo di un tessuto economico che continua a subire l’impatto pesante della criminalità.

Un impatto che a Reggio Calabria si è manifestato in maniera lampante con tre episodi gravissimi avvenuti in città nel giro di pochi giorni: un tentativo di rapina in una gioielleria del Corso Garibaldi, con l’aggressione fisica del titolare; il furto in pieno giorno di una borsa esposta in vetrina, compiuto con sconcertante disinvoltura e divenuto virale per la sua assurdità; e, ancora più allarmante poiché gesto al quale Reggio non è oggettivamente abituata, l’accoltellamento di un uomo sul lungomare, aggredito da quattro persone dopo essersi rifiutato di dare loro una sigaretta.

Leggi anche

Anche se il dato non si riferisce specificatamente a Reggio Calabria, sulle piazze della movida e nei quartieri più giovani delle città del meridione, inizia ad essere preoccupante il fenomeno delle baby gang, segnalate nel 15,8% dei casi, e della mala movida, temuta da oltre un’impresa su quattro (27%). Tra le preoccupazioni più gravi espresse dagli imprenditori, spicca l’esposizione ai fenomeni di usura e racket, che secondo l’indagine è già stata riscontrata direttamente o indirettamente dal 28,1% delle imprese. Più di un imprenditore su cinque (21,2%) si dichiara molto preoccupato dal rischio di essere coinvolto in queste dinamiche criminali.

Cosa fanno gli imprenditori di fronte alla minaccia criminale? Secondo l’indagine nazionale, il 63,1% afferma che sarebbe pronto a sporgere denuncia. Ma il dato scende al 59,8% nel Sud, segno che qui il timore è ancora più forte e che occorre un impegno istituzionale e associativo per spezzare il silenzio e favorire un clima di fiducia.

“La denuncia – ha ricordato oggi in occasione dell’evento nazionale il Presidente Confcommercio Carlo Sangalli – si può, si deve e conviene”.

Una convinzione che Confcommercio Reggio Calabria fa propria anche attraverso l’impegno attivo avviato con la Prefettura di Reggio Calabria, che ha convocato proprio in questi giorni le principali associazioni di categoria per definire accordi territoriali di prevenzione contro l’illegalità e l’abusivismo.

Leggi anche

“Siamo al lavoro – spiega il presidente Lorenzo Labate – per costruire un sistema condiviso con la Prefettura e le forze dell’ordine che valorizzi la collaborazione degli esercenti come sentinelle del territorio, premi chi si impegna nel rispetto delle regole e renda più efficace la prevenzione nelle zone urbane più esposte. Una rete istituzionale che rafforza la fiducia degli imprenditori nel denunciare e contrastare i fenomeni criminali”.

Dai dati emerge anche un forte investimento da parte delle imprese: l’84,6% ha adottato misure di sicurezza, come videosorveglianza e allarmi, un dato superiore alla media nazionale. Ma da solo non basta.