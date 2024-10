Conferenza stampa del presidente Gallo. Tutto pronto al Granillo (foto)

Una location diversa dal solito, voluta dal presidente Luca Gallo. L’attesa conferenza stampa del massimo dirigente si svolgerà all’interno del rettangolo di gioco dell’Oreste Granillo e già da questa mattina sono state posizionate le sedie per i giornalisti che presenzieranno all’appuntamento. Cresce la curiosità per conoscere i contenuti dell’incontro, alcuni dei quali facilmente intuibili come il resoconto della stagione e l’ufficializzazione di Menez, ma c’è chi garantisce che ci sarà altro…

Leggi anche