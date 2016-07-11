Confindustria presenta ‘Italy-China Science, Technology & Innovation Week 2016’

Confindustria Reggio Calabria presenta Italy-China Science, Technology & Innovation Week 2016, piattaforma di cooperazione scientifica e tecnologica tra Italia e Cina

È in programma per il prossimo mercoledì 13 luglio, inizio ore 10,30, nella Sala convegni di Confindustria Reggio Calabria (Via del Torrione, 96), la presentazione di “Italy-China Science, Technology & Innovation Week 2016”. L’evento, promosso dal Miur in Italia e dal Most in Cina, accende i riflettori sulla principale piattaforma italiana di cooperazione con la Cina in ambito scientifico e tecnologico, finalizzata a creare partenariati tecnologici, produttivi e commerciali nei contesti innovativi ricerca-impresa. L’edizione 2016, si svolgerà in Italia dal 25 al 27 ottobre, e vedrà l’evento principale a Napoli (26-27 ottobre) alla presenza del ministro della Ricerca, Stefania Giannini e del ministro della Scienza e Tecnologia, Wan Gang. Previste inoltre due tappe territoriali, a Bergamo sul tema della Advanced Manufacturing Systems and Healthcare e a Bologna sul tema dell’Agrifood.

L’incontro si aprirà con i saluti di Andrea Cuzzocrea, presidente di Confindustria Calabria e la relazione introduttiva di Tommaso Calabrò, dirigente settore Programmazione Regione Calabria, sul tema delle politiche regionali di internazionalizzazione del sistema ricerca-innovazione.

La giornata entrerà poi nel vivo dei contenuti con la presentazione dell’evento a cura di Luigi Amodio e Chiara Romano, rispettivamente direttore generale e China Liaison Office, Città della Scienza. A seguire il contributo di Martino Milardi, dipartimento Darte, Università Mediterranea di Reggio Calabria, sul Building Future Lab. Le conclusioni saranno affidate a Fortunato Amarelli, presidente della sezione Agroalimentare di Unindustria Calabria.