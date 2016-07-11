City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Confindustria presenta ‘Italy-China Science, Technology & Innovation Week 2016’

Confindustria Reggio Calabria presenta Italy-China Science, Technology & Innovation Week 2016, piattaforma di cooperazione scientifica e tecnologica tra Italia e Cina

11 Luglio 2016 - 11:35 | di Redazione

Cina in Italia, immagine per Italy-China Science, Technology & Innovation Week 2016

È in programma per il prossimo mercoledì 13 luglio, inizio ore 10,30, nella Sala convegni di Confindustria Reggio Calabria (Via del Torrione, 96), la presentazione di “Italy-China Science, Technology & Innovation Week 2016”. L’evento, promosso dal Miur in Italia e dal Most in Cina, accende i riflettori sulla principale piattaforma italiana di cooperazione con la Cina in ambito scientifico e tecnologico, finalizzata a creare partenariati tecnologici, produttivi e commerciali nei contesti innovativi ricerca-impresa. L’edizione 2016, si svolgerà in Italia dal 25 al 27 ottobre, e vedrà l’evento principale a Napoli (26-27 ottobre) alla presenza del ministro della Ricerca, Stefania Giannini e del ministro della Scienza e Tecnologia, Wan Gang. Previste inoltre due tappe territoriali, a Bergamo sul tema della Advanced Manufacturing Systems and Healthcare e a Bologna sul tema dell’Agrifood.

L’incontro si aprirà con i saluti di Andrea Cuzzocrea, presidente di Confindustria Calabria e la relazione introduttiva di Tommaso Calabrò, dirigente settore Programmazione Regione Calabria, sul tema delle politiche regionali di internazionalizzazione del sistema ricerca-innovazione.

La giornata entrerà poi nel vivo dei contenuti con la presentazione dell’evento a cura di Luigi Amodio e Chiara Romano, rispettivamente direttore generale e China Liaison Office, Città della Scienza. A seguire il contributo di Martino Milardi, dipartimento Darte, Università Mediterranea di Reggio Calabria, sul Building Future Lab. Le conclusioni saranno affidate a Fortunato Amarelli, presidente della sezione Agroalimentare di Unindustria Calabria.

Il Piccolo Principe, fotogramma Still001 (immagine di libreria)

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

ConfindustriaMiurReggio Calabria Cultura
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?