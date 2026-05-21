Reggio al voto: sul ring i 4 candidati per ‘Ultimo round’

CityNow e RTV trasmetteranno il faccia a faccia finale tra Battaglia, Cannizzaro, Lamberti Castronuovo e Pazzano. Un confronto senza filtri per decidere il futuro della città

La tensione politica in città si taglia ormai con l’accetta. Mancano pochissimi giorni alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio, il cui esito consegnerà alla città il prossimo sindaco, oltre che il nuovo consiglio comunale.

Domani sera, venerdì 22 maggio alle ore 21:30, la lunghissima corsa per Palazzo San Giorgio vivrà il suo momento più infuocato. Va in scena “Ultimo Round”, il confronto televisivo definitivo che metterà i quattro aspiranti sindaco l’uno di fronte all’altro.

Nessun filtro, nessuna distanza di sicurezza, nessun monologo registrato. Per Mimmo Battaglia, Francesco Cannizzaro, Eduardo Lamberti Castronuovo e Saverio Pazzano sarà l’ultima sera utile per lanciare l’affondo decisivo, conquistare gli indecisi e dimostrare alla città di avere la visione giusta per governare.

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Un ring vero per una sfida reale

La macchina organizzativa nata dalla collaborazione tra le redazioni di CityNow e RTV ha deciso di spogliare la politica dai suoi formalismi e di portarla dove la sfida si fa fisica. Il confronto, infatti, andrà in scena eccezionalmente all’interno della palestra “Dekaju Kombat”, sulle tavole di un vero ring da combattimento.

Ad “arbitrare” un match che si preannuncia caldissimo, con il cronometro alla mano e il compito di garantire la massima parità di condizioni, ci saranno i giornalisti Vincenzo Comi e Pasquale Romano. Saranno loro a scandire i tempi e a mettere alle strette i candidati sulle domande che i reggini si pongono da mesi.

Quattro visioni, zero sconti: i nodi al pettine

Sul ring non saliranno solo quattro nomi, ma quattro modi diametralmente opposti di immaginare il futuro di Reggio Calabria. Quattro percorsi che domani sera dovranno abbandonare gli slogan da comizio per scendere sul terreno dei fatti concreti.

La città aspetta risposte su ferite aperte e nodi cruciali: servizi essenziali, manutenzione e decoro urbano; il riscatto delle periferie e il ruolo strategico con la Città Metropolitana e ancora mobilità, infrastrutture e l’emergenza di trattenere i giovani.

Come seguire il “match”

Venerdì 22 maggio, alle ore 21:30:

In TV: su RTV , canali 77 e 677 del digitale terrestre.

su , canali e del digitale terrestre. In Streaming: sul portale web www.reggiotv.it .

sul portale web . Sui social: in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale Youtube di CityNow.

Il 24 e 25 maggio la parola passerà definitivamente ai cittadini. Domani sera, però, va in scena lo “spettacolo” del confronto democratico. Il tempo dei proclami è scaduto: che cominci l’ultimo round.