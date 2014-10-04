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Coni Calabria, lunedì la presentazione del corso per dirigente sportivo di primo livello

Al liceo Volta di Reggio Calabria il corso della Scuola regionale dello sport del Coni Calabria, preceduto da una conferenza stampa

04 Ottobre 2014 - 11:39 | di Redazione

Partirà lunedì 6 ottobre, al liceo scientifico “Alessandro Volta” di Reggio Calabria, il corso di formazione per dirigente sportivo di primo livello, organizzato dalla Scuola regionale dello sport del Coni Calabria.

Prima dell’inizio dei lavori, alle ore 15, si terrà una conferenza stampa a cui parteciperanno, tra gli altri, il presidente del Coni Calabria, Mimmo Praticò, il direttore scientifico della Scuola, Mimmo Albino, e il dirigente scolastico del liceo Volta, Angela Maria Palazzolo

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