Coni, Condipodero: ‘A Reggio Calabria le finali scudetto di Softball maschile’

Una lunga chiacchierata con il Presidente Regionale del Coni Maurizio Condipodero e tanti gli argomenti trattati.

Leggi anche

Un resoconto di quanto prodotto negli ultimi mesi dalla massima espressione sportiva regionale, ma anche l’argomento strutture esistenti sulle quali è necessario intervenire ed altre in fase di progettazione per la città di Reggio.

Leggi anche

Un passaggio significativo anche sull’impianto di baseball di Viale Calabria, di recente rizollato e sistemato per un evento programmato i primi giorni di novembre:

“Di recente è stato effettuato un intervento importante sul terreno di gioco del campo di Baseball. Ci sono diverse squadre che stanno iniziando a fare attività e tutti si è in attesa che la struttura venga messa a bando per eventuali altri interventi. I prossimi uno e due novembre l’impianto ospiterà la Final Four scudetto di Softball Maschile, questo significa che la federazione crede moltissimo in questa città ed in quell’impianto, speriamo possa essere l’inizio di una nuova primavera”.