Chiunque abbia giocato a calcio in questa città ha calcato almeno una volta il terreno di gioco della struttura sportiva di Ciccarello. Ora, dopo anni di attesa, finalmente riavremo lo storico campo rinnovato. Il cantiere durerà trecento giorni, al termine dei quali avremo una struttura moderna in erba sintetica, per tutti i reggini che amano lo sport e la città». Commenta cosi il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà la consegna dei lavori di riqualificazione del campo di calcio di Ciccarello, una struttura sportiva attesa da anni dai cittadini della zona sud della Città.

L’impresa e il finanziamento

L’intervento, ora ufficialmente operativo con la consegna dei lavori all’impresa Laganà Altemps srl, sotto la supervisione del Responsabile Unico del Procedimento Geometra Vincenzo Cuzzola, prevede un finanziamento complessivo di 583 mila euro, previsto dall’Amministrazione Falcomatà con la rimodulazione del Decreto Reggio approvata nel corso del 2017.

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Dopo la bonifica e la delimitazione dell’area di cantiere, nelle prossime settimane saranno avviati i lavori di spianamento del terreno di gioco e delle altre strutture previste dal progetto, con la realizzazione dello stabile degli spogliatoi e delle tribune per il pubblico, oltre al manto in erba sintetica.