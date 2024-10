Calabria e Beni Culturali, Pitaro (Io Resto in Calabria): ‘I rituali della politica ci immobilizzano’

“La Calabria non può più lasciarsi immobilizzare dai rituali della politica che, occupando quasi per interno il dibattito pubblico, ritardano la possibilità di affrontare le sfide della globalizzazione che non potranno essere neppure fronteggiate, se non ci occupiamo, da subito e con intelligenza, dell’enorme capitale umano a nostra disposizione che nella società della conoscenza è uno dei principali fattori di crescita e innovazione”.

E’ quanto asserisce il consigliere regionale di “Io Resto in Calabria” Francesco Pitaro.

“Ho apprezzato – aggiunge – il conferimento da parte dell’on. Santelli della delega assessorile per l’Università, la Ricerca e la Pubblica istruzione alla scienziata Sandra Savaglio, ma adesso è necessario consentirle di mettersi al lavoro, rapidamente e senza intralci, per iniziare a comprendere da dove incominciare per cambiare rotta, dare fiducia e mettere a valore i settantuno mila iscritti alle università di cui solo il 55 per cento (39mila) studia negli atenei calabresi. Credo sia urgente anzitutto aumentare la leva economica messa a disposizione per l’istruzione, la ricerca e il patrimonio culturale. Occorre garantire continuità di risorse ai Centri di ricerca regionale, a partire da quelli nel campo della sanità e dell’innovazione tecnologica che occupano studiosi di levatura internazionale e giovani ricercatori che producono ricadute sociali ed economiche. Dalle borse di studio ai servizi per gli studenti, dall’incentivazione dei corsi post – lauream attraverso agevolazioni per la frequenza di master e corsi di perfezionamento o di dottorato alla formazione dei ricercatori calabresi attraverso borse e assegni di ricerca, c’è un ‘mondo’ verso cui dispiegare impegno legislativo, amministrativo e politico. C’è poi da prevedere investimenti per il recupero, la conservazione e la valorizzazione, anche a fini turistici, dei beni storici, dei siti e dei parchi archeologici, assicurando in maniera selettiva e avendo riguardo alla qualità delle proposte, sostegno alle manifestazioni culturali”.

Conclude il consigliere regionale: