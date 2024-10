Reggio, fissato il Consiglio Comunale: 11 punti all’ordine del giorno

Consiglio Comunale convocato, in sessione urgente, per il giorno 28.09.2024 alle ore 9:00 presso la sala consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio. Salvo novità, il consiglio si terrà il 30 settembre in seconda convocazione.

Undici i punti all’ordine del giorno, tra tutti spicca l’approvazione del bilancio consolidato. Numerosi, tra gli altri punti, il riconoscimento di debiti fuori bilancio.