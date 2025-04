Consiglio comunale, Maiolino torna su Castore: ‘Se tutte le richieste sono state evase, perché le strade sono in questo stato?’

Abbiamo audito, su mia richiesta, l’ amministratore delegato della Castore , Mallamaci , il quale ha comunicato alla commissione intera che gli interventi di manutenzione ordinaria della Castore sul territorio di Reggio Calabria sono ad oggi stati eseguiti in maniera puntuale.

«Vorrei denunciare, qui nei preliminari, quello che abbiamo assistito in questi giorni durante un’audizione della commissione controllo e garanzia, a cui voi consiglieri di maggioranza non state volutamente prendendo parte.

Inizia così l’intervento del consigliere comunale di Forza Italia, Antonino Maiolino, nel corso della seduta del consiglio comunale a Palazzo San Giorgio.

E cioè: se gli uffici comunali e i geometri predisposti hanno segnalato tutte le strade e le criticità che anche noi più volte abbiamo denunciato, o se invece qualcuno in commissione — in questo caso l’amministratore delegato — dice cose non vere.