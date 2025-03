DUP, Falcomatà spegne le polemiche: ‘Problema di natura tecnica’. E sulla minoranza: ‘Fanno il loro gioco’

Dopo la polemica sollevata dalla minoranza sull’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) e l’abbandono dell’aula da parte dell’opposizione, la maggioranza ha voluto fare chiarezza. Il sindaco Falcomatà, l’assessore ai Lavori Pubblici Costantino e il consigliere di maggioranza Malara hanno respinto al mittente le accuse di irregolarità, attribuendo le contestazioni ad una strumentalizzazione politica di un semplice errore tecnico.

Falcomatà: “Nessuna irregolarità, il DUP è fondamentale per la città”

Il primo cittadino Giuseppe Falcomatà ha ridimensionato le critiche dell’opposizione, sottolineando come la questione fosse esclusivamente di natura tecnica e non politica.

“È un po’ il gioco delle parti. La minoranza mette in luce alcuni aspetti per giustificare un voto contrario al DUP, ma il Segretario generale ha chiarito che si trattava di un problema puramente tecnico, che non alterava in alcun modo gli equilibri di bilancio. L’approvazione del DUP è necessaria per permettere l’approvazione del bilancio, e senza bilancio non possiamo dare avvio alle opere pubbliche previste”.

Falcomatà ha poi voluto ricordare l’importanza del DUP per la città e gli interventi che ne derivano.

“Abbiamo liberato oltre 20 milioni di euro di mutui per la riqualificazione di strade strategiche come Mosorrofa, Vinco, Pavigliana e via Cappelleri a Gallico Superiore. Inoltre, sono previsti interventi su impianti sportivi come il campo di Ravagnese e quello di Bocale. Ogni progetto di sviluppo cittadino passa dall’approvazione del bilancio, che a sua volta è vincolato al DUP”.

Malara: “Un documento strategico per lo sviluppo di Reggio Calabria”

A intervenire sulla questione anche il consigliere Malara, che ha ribadito il valore programmatico del DUP:

“Il Documento Unico assegna anche quest’anno obiettivi chiari e performanti ai vari settori comunali. Contiene il Piano Triennale delle Opere Pubbliche, fondamentale per garantire continuità agli interventi previsti sul territorio. Quest’anno, ad esempio, verranno avviati interventi significativi nel borgo di Podargoni ed Arghilla, oltre alla riapertura del parco di Ecolandia. Inoltre, abbiamo approvato una delibera che sancisce una collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri per la realizzazione di un monumento al carabiniere”.

Costantino: “Nessun errore sostanziale, solo un problema tecnico subito risolto”

L’assessore ai Lavori Pubblici e Grandi Opere, Costantino, ha voluto smontare il presunto “scandalo” sollevato dalla minoranza, spiegando nel dettaglio l’origine dell’equivoco.

“Si è creato un allarmismo del tutto ingiustificato. L’errore di allegazione è stato prontamente segnalato dagli uffici e corretto nella maniera più trasparente possibile. Non c’è stato alcun tentativo di nascondere nulla. La Giunta ha discusso e approvato il documento corretto e la procedura consiliare è stata seguita nel rispetto delle normative. Il Segretario generale ha confermato la piena legittimità dell’operazione”.

Costantino ha poi sottolineato come l’approvazione del DUP fosse indispensabile per l’attuazione delle opere pubbliche previste.