Reggio, il rendiconto approda in Consiglio comunale: convocata la seduta

È stata convocata una seduta del Consiglio Comunale di Reggio Calabria per sabato 31 maggio 2025, alle ore 8:30, presso l’Aula “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio.

All’ordine del giorno il Rendiconto della gestione 2025

All’ordine del giorno è prevista la discussione e l’approvazione del Rendiconto della gestione 2025 relativo all’esercizio finanziario 2024, come previsto dall’articolo 227 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali).

Seconda convocazione in caso di seduta deserta

Nel caso in cui la seduta in prima convocazione dovesse andare deserta per mancanza del numero legale, l’assise si riunirà in seconda convocazione martedì 4 giugno 2025, sempre alle ore 8:30, nella stessa sede.

Rendiconto: strumento chiave per la programmazione futura

L’approvazione del rendiconto rappresenta un passaggio fondamentale per la verifica della corretta gestione economico-finanziaria dell’ente e per l’eventuale programmazione futura.