Reggio, dal Consiglio Metropolitano ok al Dup 2025-2027: disco verde a tre importanti step

Il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria, riunito a Palazzo Alvaro, presieduto dal sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà ed assistito dal segretario generale Umberto Nucara, nella seduta odierna ha approvato una serie di documenti fondamentali per la programmazione dell’Ente.

In fase preliminare sono intervenuti i consiglieri metropolitani, Giuseppe Marino che ha rinnovato l’invito alla Regione Calabria nell’assegnazione delle funzioni previste dalla legge, rivolgendo un ulteriore appello per le difficili condizioni di vivibilità dei migranti nella tendopoli di San Ferdinando. Il consigliere Filippo Quartuccio ha rivolto un plauso per quanto fatto all’audizione al Ministero della Cultura, a Roma, per l’assegnazione del titolo di Capitale della Cultura 2027, invitando tutte le forze politiche ad unirsi per sostenere questo obiettivo. Il consigliere Giuseppe Zampogna ha ribadito il supporto per l’assegnazione del riconoscimento. Il vicesindaco metropolitano, Carmelo Versace ha informato l’aula sulle difficile situazione relativa alla viabilità nella Piana di Gioia Tauro emersa in un tavolo in Prefettura, appellandosi a tutte le forze istituzionali per ottenere maggiori risorse ed evitare la possibile sospensione di servizi essenziali, finora garantiti con grandi difficoltà da Palazzo Alvaro.

Il Consiglio metropolitano ha quindi proceduto all’approvazione, a maggioranza, del Documento Unico di Programmazione 2025-2027 (D.U.P.) e sul quale ha relazionato il consigliere Giuseppe Ranuccio. Successivamente è stato approvato, a maggioranza, il Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027, sul punto è intervenuto il consigliere delegato Giuseppe Ranuccio.

L’aula Repaci ha inoltre dato il via libera al Piano Turistico Metropolitano 2024-2026, sul quale ha relazionato il consigliere Ranuccio evidenziando che “il documento punta a fare rete con gli attori principali del settore, con i quali si è avviata una programmazione concreta, pur avendo risorse limitate per la mancanza della delega da parte della Regione”.

Disco verde anche per il ‘Piano operativo metropolitano integrato per lo sviluppo economico’ 2025-2027 sul quale si è registrato l’intervento del vicesindaco Versace che ha evidenziato “i 5 elementi strategici sui quali l’Ente ha fatto squadra in piena sinergia con tutti i settori: turismo, sistema cultura, piccole imprese ed artigianato, comunicazione, pianificazione delle risorse in base agli obiettivi. Abbiamo avviato una visione diversa dell’Ente”, ha concluso il vicesindaco. E’ stato inoltre approvato lo Schema di contratto di servizio per l’affidamento, alla società Castore spl s.r.l., dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici istituzionali, scolastici e sportivi di competenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria, per il triennio 2025-2027, illustrati dal dirigente Mezzatesta.

“Chiudiamo un cerchio – ha detto Versace – dando fiducia a Castore che ha già dimostrato grande impegno e professionalità anche in altri ambiti di intervento”.

I consiglieri hanno successivamente approvato una serie di riconoscimenti di debiti fuori bilancio e il Regolamento Servizio di portierato.

“È stato un Consiglio molto operativo – ha detto il sindaco Giuseppe Falcomatà – abbiamo approvato il Documento unico e di programmazione, avviando l’iter per l’approvazione del Bilancio che poi andrà sottoposto, in Conferenza, con gli altri 97 Comuni dell’area metropolitana, ma soprattutto il Piano per il turismo. Ancora una volta programmiamo e investiamo nello sviluppo economico del nostro territorio. Non secondarie sono le risorse per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici, palestre, impianti sportivi affidati alla nostra società Castore”.

“La Città metropolitana – ha evidenziato Falcomatà – continua nel suo corso, quello di dare risposte alla cittadinanza, nonostante l’assenza delle funzioni da parte della Regione Calabria”. “Un Consiglio che si è concentrato anche su questo aspetto politico ma – ha concluso Falcomatà – che si è svolto con massima serenità, dialogo, condivisione, e con una discussione serena fra tutti i partecipanti”.