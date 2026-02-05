Consiglio dei Ministri: all’ordine del giorno anche il decreto per il Ponte sullo Stretto

Obiettivo superare i rilievi della Corte dei Conti. Si discuterà anche del dl sicurezza e di parità salariale tra uomini e donne

Il Consiglio dei ministri è convocato per le 16.10 a Palazzo Chigi e all’ordine del giorno è previsto, tra l’altro, l’esame del decreto legge e del disegno di legge inclusi nel pacchetto sicurezza, a cui ha lavorato il governo in queste settimane.

All’ordine del giorno anche il decreto legge che punta tra l’altro a superare i rilievi della Corte dei Conti sul Ponte sullo Stretto di Messina, con disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni. Il decreto e il ddl in materia di sicurezza, a quanto si apprende, dovrebbero essere composti ciascuno di una trentina di articoli.

Trasparenza retributiva e parità di genere

All’ordine del giorno anche il decreto legislativo per recepire la direttiva europea sulla trasparenza retributiva e parità salariale tra uomini e donne.

Fonte: Ansa Calabria